Mẹ của Ngân 98 có vô can khi đứng tên công ty cho con? 16/10/2025 16:02

(PLO)- Theo luật sư, nếu mẹ của Ngân 98 biết rõ việc con mình lợi dụng công ty để phạm tội mà vẫn đồng ý đứng tên hoặc giúp sức, thì có thể bị xem là đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật Hình sự.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 thành lập, điều hành một công ty, một hộ kinh doanh nhưng do mẹ ruột và một người khác đứng tên.

Nhiều bạn đọc thắc mắc: Mẹ của Ngân 98 có phải chịu trách nhiệm gì không?

Luật sư Nguyễn Duy Binh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Theo Điều 12, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân nhân danh và đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Không được lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm theo quy định.

Điều 4 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của các thông tin.

Công an lấy lời khai Ngân 98. Ảnh: CA

Theo đó, đối với hành vi nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hành vi khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vi phạm quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Việc kết luận người đứng tên công ty và hộ kinh doanh giúp cho Ngân 98 có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, cần phải chờ kết quả xác minh, điều tra của Cơ quan Công an.

"Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy những người này không thông đồng, giúp sức, hưởng lợi hoặc không có hành vi đồng phạm với bị can Ngân 98, thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức" - luật sư Binh cho biết.

Ngược lại, nếu người mẹ biết rõ việc Ngân lợi dụng công ty để phạm tội (như buôn bán hàng giả), mà vẫn đồng ý đứng tên hoặc giúp sức, thì có thể bị xem là đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến hành vi đứng tên công ty giúp cho người khác (đứng tên hộ), trước hết phải xác định rằng đây hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.

Cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty; thậm chí nếu việc đứng tên giùm công ty nhằm trực tiếp hoặc giúp sức thực hiện các hành vi phạm tội thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, theo luật sư Binh, mọi người không vì cả nể hay lợi ích nào đó mà đứng tên hộ công ty cho người khác, tránh trường hợp phải đối diện với tình trạng pháp lý bất lợi.