Chồng Ngân 98 nói không nhớ mật khẩu két sắt chứa 80 sổ đỏ

(PLO)- Khi được yêu cầu mở két sắt trong căn hộ cao cấp ở cùng Ngân 98, ca sĩ Lương Bằng Quang nói không nhớ mật khẩu nhưng bên trong chứa 80 sổ đỏ, 8.000 USD cùng bốn sổ tiết kiệm trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop và Công ty TNHH TMDV ZuBu, liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (26 tuổi, còn gọi là Ngân 98, ngụ tỉnh Gia Lai).

Cơ quan công an đang làm rõ nguồn gốc số tài sản thu giữ trong quá trình khám xét nhà của bị can.

Theo cảnh sát, việc khám xét căn hộ 300 mét vuông của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TP.HCM được thực hiện đúng quy định pháp luật, có sự kiểm sát của Viện KSND TP.HCM và chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng bị can.

Công an khám xét nhà Ngân 98. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cao khoảng 65cm, nặng hơn 100kg. Khi được yêu cầu mở két, Lương Bằng Quang cho biết không nhớ mật khẩu, đồng thời khẳng định “bên trong không có gì đáng giá”. Khi thử mở bằng vân tay, két nhận diện hợp lệ nhưng không thể mở do tay nắm bị gãy.

Cơ quan chức năng nghi ngờ két sắt có thể chứa vật chứng quan trọng nên đã mời kỹ thuật viên đến hỗ trợ. Sau nhiều lần thử, ca sĩ này liên tục nhập sai khiến két báo động và tự khóa. Cơ quan công an sau đó niêm phong và đưa két về trụ sở để mở theo quy định.

Cơ quan chức năng phát hiện két sắt ở nhà Ngân 98. Ảnh: CA

Ngày 15-10, trước sự chứng kiến của Viện KSND TP.HCM và Lương Bằng Quang, cảnh sát mở được két và phát hiện bên trong chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 8.000 USD cùng bốn sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng. Ngoài ra, công an còn tạm giữ hai ô tô hạng sang liên quan đến vụ án.

Số sổ đỏ được phát hiện trong két sắt là 80 cuốn. Ảnh: CA

Trước đó, Ngân 98 bị xác định lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa, song bản thân cô điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen, sau đó bán qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok, website shopngan98.

Trước đó, công an khởi tố, bắt Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: CA

Khi một nhà máy bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla nhưng thực tế đây vẫn là cùng hệ thống sản xuất. Các sản phẩm không có giấy phép lưu hành vẫn được phân phối tràn lan.

Tiền từ hoạt động này được chuyển qua tài khoản cá nhân, người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7-2024, bị can thu lợi bất chính khoảng 120 tỉ đồng.

Kết quả giám định xác định một số sản phẩm như X1000, Collagen dạng gói là hàng giả, có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein – loại gây ảnh hưởng tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở người thi hành công vụ trong quá trình điều tra vụ án.