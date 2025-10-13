'Ngân 98' che giấu dòng tiền hàng trăm tỉ trong vụ hàng giả bị công an lật tẩy 13/10/2025 14:41

(PLO)- Công an TP.HCM xác định Võ Thị Ngọc Ngân (27 tuổi, quê Gia Lai, biệt danh “Ngân 98”) điều hành công ty và hộ kinh doanh ZuBu, đứng sau mạng lưới kinh doanh thực phẩm giả doanh thu hàng trăm tỉ đồng và sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra ban đầu, công an làm rõ thủ đoạn "Ngân 98" lập hai pháp nhân kinh doanh gồm Công ty TNHH TM-DV ZuBu (đứng tên mẹ ruột là bà TTT) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đại diện pháp luật là MTV). Thực chất toàn bộ hoạt động điều hành, sản xuất và tài chính đều do "Ngân 98" kiểm soát, hưởng lợi.

Lợi dụng “hàng tặng kèm” để tuồn thực phẩm giả ra thị trường

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000… có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để phân phối thêm sản phẩm không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Công an lấy lời khai với Ngân 98. Ảnh: CA

Thực tế, loại “viên rau củ Collagen” này không có hồ sơ công bố chất lượng, không được phép lưu hành, nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000 rồi gắn mác “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó cơ quan chức năng.

Trên thực tế, Ngân bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như “liệu trình hoàn chỉnh”, mỗi bộ có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng, kèm quảng cáo “giúp giảm 4-15 kg”.

Hàng được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội về kho của ZuBu Shop tại TP.HCM, sau đó phân phối trên mạng xã hội Facebook, TikTok và qua tổng đài chăm sóc khách hàng. Các video quảng cáo do "Ngân 98" trực tiếp xuất hiện, khẳng định “đã dùng thử và giảm cân thành công”, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngân thừa nhận hành vi. Ảnh: CA

Kết quả giám định cho thấy, nhiều mẫu sản phẩm do ZuBu phân phối không đạt chỉ tiêu chất lượng, bị xác định là hàng giả, trong đó có mẫu “viên rau củ Collagen” chứa hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nguy cơ cao gây rối loạn tim mạch, thần kinh, tăng huyết áp và rối loạn tiêu hóa.

Che giấu dòng tiền “khủng”, đổ lỗi cho người khác

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hoạt động kinh doanh hàng giả của "Ngân 98" được tổ chức quy mô, tinh vi, có hệ thống. Nhân viên được đào tạo để tư vấn, nhận đơn, quảng cáo online và giao hàng toàn quốc. Từ năm 2023 đến 2024, doanh thu từ hai pháp nhân ZuBu ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Toàn bộ tiền bán hàng được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người thân và nhân viên, sau đó gom lại về tài khoản cá nhân nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu giao hàng, hợp đồng gia công, chứng từ chuyển tiền, xác định Ngân là người chủ mưu điều hành toàn bộ đường dây.

Quá trình làm việc, "Ngân 98" không thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lần đổ lỗi cho người khác, cho rằng “mình bị vu khống, có người cố tình hãm hại”. Tuy nhiên, chứng cứ thu thập được từ hệ thống kế toán, sổ sách và lời khai của nhân viên đã bác bỏ toàn bộ lời khai quanh co này.

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, "Ngân 98" còn chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng khống, xuất hóa đơn nội bộ giữa hai pháp nhân ZuBu để hợp thức dòng tiền, đồng thời rút tiền mặt qua tài khoản trung gian, mua sắm tài sản cá nhân nhằm tránh bị phát hiện.

Từ hotgirl quảng cáo “giảm cân thần tốc” đến bị khởi tố

Trước khi bị bắt, Võ Thị Ngọc Ngân là gương mặt quen thuộc trong giới showbiz với biệt danh “hotgirl ngực khủng” và DJ gắn liền với phong cách gợi cảm, gây tranh cãi. Cô tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh sản phẩm làm đẹp, đặc biệt là dòng thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

Ngày 13-10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra. Ảnh: CA

Từ năm 2021, Ngân trở thành người đại diện thương hiệu cho loạt sản phẩm X3, X7, X1000, X7 Plus... được quảng cáo “giảm cân 3-5kg sau một liệu trình”, “chiết xuất thiên nhiên 100%”, “phù hợp với mọi cơ địa”. Nhiều video quảng bá đạt hàng triệu lượt xem, trong đó Ngân trực tiếp khẳng định “hiệu quả thần tốc”, “được chuyên gia chứng nhận”.

Tuy nhiên, sau khi người tiêu dùng phản ánh về việc mất ngủ, chán ăn, tim đập nhanh, nhiều người phải nhập viện, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Giữa năm 2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu lấy mẫu các sản phẩm mang thương hiệu hoặc do "Ngân 98" quảng cáo để kiểm nghiệm.

Kết quả ban đầu của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định nhiều mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, chứa sibutramine và phenolphthalein – hai hoạt chất bị Bộ Y tế cấm lưu hành trong thực phẩm. Trong khi đó, các đơn vị phân phối ZuBu không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, gây khó khăn cho công tác kiểm tra.

Trước áp lực dư luận, "Ngân 98" công khai lên tiếng “phản pháo”, cho rằng mình bị vu khống, đưa ra một số giấy tờ kiểm nghiệm và hợp đồng gia công. Tuy nhiên, theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, các tài liệu này chỉ là bản sao, không có giá trị pháp lý, nhiều giấy tờ có dấu hiệu bị tẩy xóa.

Cơ quan công an đánh giá, hành vi của Ngân 98 không chỉ vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, làm mất niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan này khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo “giảm cân thần tốc”, “thải mỡ cấp tốc” tràn lan trên mạng xã hội; chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn.