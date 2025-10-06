Bắt 2 người bơm nước máy vào bình giả thương hiệu nổi tiếng rồi bán cho dân 06/10/2025 23:09

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai người đàn ông có hành vi dùng nước máy, nước giá rẻ bơm vào bình giả thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 6-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (39 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, vào 14 giờ 30 phút ngày 1-10, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Mỹ và Tài đang tổ chức sản xuất, tiêu thụ nước uống đóng bình loại 18,5 - 20 lít giả các nhãn hiệu nước uống nổi tiếng trên thị trường.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Mỹ và Tài để điều tra. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này thu mua vỏ bình nhựa chính hãng của các thương hiệu nước uống uy tín, sau đó bơm nước máy sinh hoạt hoặc nước giá rẻ vào các vỏ bình, dùng màng co, tem nhãn đặt mua qua mạng để dán lên, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả.

Mỹ và Tài đã dùng nước máy, nước giá rẻ bơm vào bình giả các nhãn hiệu nổi tiếng rồi bán cho người dân. Ảnh: CA

Các bình nước giả được bán ra thị trường với giá 38.000 - 40.000 đồng/bình, chủ yếu phân phối cho các tiệm tạp hóa và điểm bán lẻ nhỏ ở khu dân cư.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu thương hiệu mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, vì nước không được xử lý theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an đã thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: CA

PC03 khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng nước uống đóng bình không rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ nhãn mác, tem chống hàng giả trước khi mua, đồng thời chỉ chọn sản phẩm từ nhà phân phối chính hãng hoặc đại lý uy tín.

Cơ quan Công an cũng đề nghị, nếu phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc cơ sở đáng ngờ, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác đến Công an địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.