'Ngân 98' bị Công an TP.HCM bắt giam 13/10/2025 11:28

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 13-10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên).

Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngân và các tang vật có liên quan. Ảnh: CA

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép.

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi liệu trình được quảng cáo giúp giảm từ 4 đến 15kg, có giá bán từ 870.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên rau củ Collagen” có chứa sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều thể hiện Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.