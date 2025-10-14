Vụ án Shark Bình: Công an đã vào cuộc từ lâu 14/10/2025 22:02

(PLO)- Công an Hà Nội đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến vi phạm trong hệ sinh thái của Shark Bình chứ không liên quan đến các đơn tố cáo gần đây.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra nhiều vụ án điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường thời gian qua.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn Nexttech) và chín người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng như 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được hơn 3,4 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình và các bị can trong vụ án.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11 đến tháng 12-2021, ông Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm thu hút và củng cố niềm tin các nhà đầu tư vào dự án tiền số Antex. Mục đích là tránh tình trạng bán tháo khiến đồng tiền này mất giá.

Tuy nhiên, dự án sau đó không được triển khai đúng lộ trình. Ông Bình cùng các cổ đông Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân của một số thành viên rồi bán quy đổi ra tiền đồng để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích, không phục vụ nhà đầu tư như cam kết.

Kết quả điều tra xác định, ông Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư tham gia Dự án Antex. Công an Hà Nội đã nhận được đơn của bốn bị hại tố giác ông Bình và các người liên quan về số tiền chiếm đoạt hơn 6,2 tỉ đồng.

Công ty của Shark Bình phát hành đồng tiền ảo từ năm 2021, tại sao đến nay cơ quan công an mới điều tra làm rõ?

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, hệ sinh thái của Shark Bình bị đóng cửa và chấm dứt. Trước đó, cơ quan điều tra đã nắm được các hoạt động của Shark Bình và các đối tượng liên quan.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thêm: “Chúng tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến vi phạm trong hệ sinh thái của Shark Bình chứ không liên quan đến các đơn tố cáo trong thời gian gần đây mà truyền thông phản ánh".