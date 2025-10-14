Hà Nội: Khởi tố 4 người giả mạo trong công tác 14/10/2025 17:58

(PLO)- Một giám đốc đã giả mạo trong công tác, bán hơn 5.000 tem và giấy chứng nhận khống cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực quan trắc và hiệu chuẩn.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, do Công an Thành phố điều tra, khám phá trong thời gian qua.

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin vụ án.

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Trường Giang và ba người liên quan vụ án “giả mạo trong công tác” xảy ra trong hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động.

Theo điều tra, Nguyễn Trường Giang (45 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Môi trường Việt Nam, được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động. Tuy nhiên, Giang đã cấu kết với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có môi trường làm việc độc hại để làm giả, chỉnh sửa kết quả quan trắc nhằm che giấu sai phạm và tránh bị xử lý.

Trong quá trình đo đạc thực tế, Giang chỉ đạo nhân viên bỏ qua nhiều khu vực cần đo đạc, không thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu quan trắc, tự điền số liệu khống vào báo cáo. Điều này dẫn đến kết quả bị sai lệch, không phản ánh đúng thực tế môi trường lao động tại các cơ sở.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội chủ trì Hội nghị thông tin về các vụ án.

Ngoài ra, Giang còn liên kết với Nguyễn Hoài Nam (37 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh)- Giám đốc Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech- để mua bán tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống. Các thiết bị quan trắc vẫn được dán “tem hiệu chuẩn” và cấp giấy chứng nhận hợp lệ dù không hề được kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nam đã bán hơn 5.000 tem và giấy chứng nhận khống cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực quan trắc và hiệu chuẩn trên toàn quốc, thậm chí lập nhóm kín trên mạng để phân phối số tem giả này.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giam bốn bị can nêu trên về tội giả mạo trong công tác (theo Điều 359 BLHS), đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.