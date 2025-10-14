Khởi tố, tạm giam 'Shark Bình' và 9 người khác 14/10/2025 14:14

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Nguyễn Hòa Bình - thường gọi "Shark Bình".

Theo thông tin ban đầu, các quyết định tố tụng được thực hiện ngày 10-10. Cùng với ông Bình, chín người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh nêu trên.

Động thái này diễn ra sau khoảng tám ngày kể từ khi lực lượng công an nhiều lần xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở của Công ty NextTech.

Tối 7-10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và đưa lên xe tải rời khỏi trụ sở công ty. Đến ngày 8-10, cơ quan công an tiếp tục làm việc tại đây để phục vụ điều tra.

Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 11 đến tháng 12-2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Hành động này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền số Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng gồm: gần 600 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, hai xe ô tô; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan.

Tiếp tục cập nhật.