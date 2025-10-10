Bắt giam người dùng tài khoản ẩn danh đăng tải các bài viết chống phá nhà nước 10/10/2025 19:03

(PLO)- Nguyễn Duy Niệm đã đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước.

Chiều 10-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa (Công an Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bị can Nguyễn Duy Niệm (57 tuổi), trú tại xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Niệm.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài, Nguyễn Duy Niệm đã liên hệ, trao đổi với một số đối tượng phản động thuộc tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, như Nguyễn Gia Kiểng, Quách Gia Khang, Trần Xuân Bách, Trần Khắc Đức...

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan công an nhắc nhở, răn đe, Niệm vẫn tiếp tục soạn thảo, đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, tuyên truyền chống phá nhà nước, thông qua các tài khoản ẩn danh nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo Công an Nghệ An, hành vi của Niệm được xác định gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

Được biết, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” là tổ chức phản động lưu vong tại Pháp, do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng. Tổ chức này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, truyền thông hải ngoại để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, móc nối người trong nước nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.