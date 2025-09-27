Bắt tạm giam người lên Facebook đăng bài xúc phạm cá nhân, tổ chức 27/09/2025 12:30

(PLO)- Người đàn ông 59 tuổi ở Nghệ An lên Facebook đăng xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng 27-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trí Cường (59 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngô Trí Cường bị bắt tạm giam. Ảnh: CA.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Cường đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.

Cùng với đó, người này có những bình luận, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, không đúng với các kết luận của cơ quan chức năng. Hành vi nêu trên đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an Nghệ An thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Cường thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để trình báo, phối hợp giải quyết.