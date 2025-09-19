Công an xử phạt cô gái vì xúc phạm người khác trên Facebook 19/09/2025 11:15

(PLO)- Công an đã làm việc và xử phạt cô gái vì sử dụng Facebook đăng tải bài viết, hình ảnh với nhiều nội dung đe dọa, quấy rối, xúc phạm người khác.

Ngày 19-9, Công an xã Tân Lợi (tỉnh Đồng Nai) thông tin đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với NTT (27 tuổi, ngụ xã Tân Lợi) với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi cung cấp, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trước đó, từ đầu năm đến nay T đã nhiều lần sử dụng Facebook cá nhân, đăng tải bài viết, bình luận, hình ảnh với các nội dung đe dọa, quấy rối, xúc phạm uy tín bà MTN. Công an xã đã xác minh, tiến hành mời bà T lên Công an xã để làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an làm việc với T về nội dung cô gái này viết trên Facebook với lời lẽ xúc phạm người khác. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, T đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Công an khuyến cáo người dân cần có trách nhiệm về các nội dung khi đăng tải trên các trang mạng xã hội của cá nhân, tổ chức cũng như sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.