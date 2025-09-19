Khởi tố người vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 19/09/2025 19:50

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly liên quan đến vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Ngày 19-9, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (29 tuổi, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội Vu khống.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Bị can Lê Hương Ly. Ảnh CA

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã làm rõ người đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly. Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên Ly đã đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội vu khống.

Công an Hà Nội khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.