Khởi tố vụ án Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị vu khống 19/09/2025 14:29

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vu khống liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị người khác đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (27 tuổi) bị vu khống trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của hoa hậu trên về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. Những thông tin trên khiến hoa hậu Quỳnh Hoa bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu này.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FBNV

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Bùi Quỳnh Hoa từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Năm 2022, Bùi Quỳnh Hoa được ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dừng chân ở top 10. Tháng 9 cùng năm, cô đoạt ngôi quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế diễn ra ở Thái Lan.

Bùi Quỳnh Hoa từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Vietnam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Super Model International Philippines 2023.