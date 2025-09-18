Bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc lá trong quán cà phê 18/09/2025 10:39

(PLO)- Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ vụ việc nam nhân viên quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá.

Ngày 18-9, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho hay, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc nam nhân viên bị hành hung sau khi nhắc nhở khách không hút thuốc lá.

Trước đó, vào tối 17-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên thu ngân của quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá trong quán.

Liên quan đến sự việc này, ông NĐM (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết, con trai của ông là anh NMĐ (28 tuổi) là nạn nhân trong vụ việc.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Theo ông M, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 17-9, tại quán cà phê của gia đình ở phường Vĩnh Tuy, nơi anh Đ làm thu ngân hơn 1 năm qua. Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm khách hàng có khoảng 5-6 người vào sử dụng dịch vụ ở quán cà phê của gia đình ông M.

Đáng nói, có một người đàn ông trong nhóm hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển khách hàng vui lòng không hút thuốc lá.

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh (thời điểm này quán khá đông khách), anh Đ có ra nhắc nhở 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục hút thuốc lá trong quán.

Anh Đ nhắc lần thứ 3 và đi vào quầy thu ngân, lúc này, người hút thuốc có động tác chỉ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt anh Đ.

Nam thanh niên 28 tuổi choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi nhận ở phía ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi".

Một lúc sau, nhóm người rời đi. Vụ việc khiến anh Đ bị ù tai, choáng váng, đau vùng mặt bên trái... Anh không thể tiếp tục làm việc, phải lên tầng 2 nghỉ ngơi.

Đến khoảng 17 giờ, ông M nhận được tin con trai bị hành hung nên vội vàng đến quán cà phê.

Sau đó, ông M đã đưa anh Đ vào bệnh viện để chụp chiếu, theo dõi tình trạng sức khỏe. Gia đình ông M đã trình báo Công an phường sở tại.

“Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về sự việc nam nhân viên bị khách hành hung khi bị nhắc nhở không hút thuốc lá. Hiện vẫn đang trong quá trình xác minh. Công an phường sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả”, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy nói.