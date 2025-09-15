Bản tin trưa 15-9: Tài xế ô tô hành hung người lớn tuổi sau va chạm giao thông; Tài xế xe bồn khai cố tình kéo lê nữ sinh để khỏi bồi thường 15/09/2025 11:36

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu người bệnh trên chuyến bay sang Việt Nam; Tài xế xe bồn khai: Cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi để khỏi bồi thường; Cháy kho phế liệu ở Quảng Ngãi, cột khói bốc cao hàng chục mét; Tài xế ô tô hành hung người lớn tuổi sau va chạm giao thông ở trung tâm TP.HCM; Bị bắt vì 'yêu' bạn gái 12 tuổi mới quen trên mạng trong lô cao su…

Ngày 14-9, Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh nam tài xế ô tô liên tiếp đánh người đàn ông lớn tuổi trên đường phố.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12-9 tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo hình ảnh từ clip, sau khi xảy ra va chạm, hai bên có lời qua tiếng lại. Bất ngờ, nam tài xế ô tô bước xuống xe, lao đến kẹp cổ, đánh liên tiếp vào mặt người đàn ông khoảng 60 tuổi đi xe máy. Một số người dân chứng kiến đã cố gắng can ngăn nhưng tài xế vẫn tiếp tục hành hung.