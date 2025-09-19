VKSND Tối cao truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục vụ kẹo Kera 19/09/2025 14:51

(PLO)- Tính đến khi vụ việc bị phát giác, có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera. Nhóm bị can thu về trên 17 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.

Theo baovephapluat.vn, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “du mục”; Chủ tịch HĐQT); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs; thành viên HĐQT); Lê Thành Công (thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Hoa hậu Thùy Tiên (trái) tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2024, các bị can Lê Tuấn Linh, “Hằng du mục”, Quang Linh Vlogs cùng với Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Nhóm bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó tăng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Các bị can phân chia nhiệm vụ cụ thể: Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; còn Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng.

Đặc biệt, Thùy Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí làm hình ảnh đại diện của nhãn hàng.

Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe.

Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm, lấy tên là “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Nhóm bị can công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu bắt mắt: “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Các bị can biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm này tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh.

Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can này khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2–3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể, thậm chí còn bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 12-12-2024 đến ngày 16-1-2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tính đến khi vụ việc bị phát giác, có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera. Nhóm bị can thu về trên 17 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết giám định đối với các vật chứng thu giữ là kẹo Kera. Kết luận giám định của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế, cho biết trong 100g kẹo chỉ có 1,01g chất xơ.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, trong mẫu gửi giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như trên nhãn sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt.