Vụ hoa hậu Thùy Tiên nhờ ký hợp đồng để giữ hình ảnh: Công ty Sen Vàng lên tiếng 08/09/2025 14:15

(PLO)- Theo KLĐT, các cá nhân tại Công ty Sen Vàng hoàn toàn không biết, không liên quan đến quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera của hoa hậu Thùy Tiên.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng 4 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, hoa hậu Thùy Tiên là KOL - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online. Kẹo Kera là sản phẩm của hoa hậu Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung.

Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (tăng lên 30% kể từ tháng 12-2024).

Nhờ ký hợp đồng với công ty quản lý để giữ hình ảnh

Sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3-2025, Tiên đề nghị và được Lê Thành Công đồng ý giúp, trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên) để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Thùy Tiên thời điểm quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Sau đó Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) ký Hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt.

Bà Dung đồng ý giao cho chị Phạm Việt Mỹ (Trưởng phòng kinh doanh) trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho chị Thái Trần Minh Tâm (nhân viên Phòng Kinh doanh) soạn thảo Hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng.

Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook của cá nhân Tiên vào ngày 12-12-2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU “KERA” - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN") theo yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Công ty Sen Vàng lên tiếng

Sau khi thông tin trên đăng tải, phía Công ty Sen Vàng đã có thông cáo báo chí về vụ việc. Theo Công ty Sen Vàng, sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành KLĐT liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số thông trên mạng xã hội đã giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép.

Điều này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty Công ty Sen Vàng và cá nhân của bà Phạm Thị Kim Dung. Để tránh thông tin sai lệch, hiểu lầm Công ty Sen Vàng xin trích dẫn nguyên văn KLĐT.

Cụ thể, đối với các cá nhân tại Công ty Sen Vàng (trực tiếp quản lý Thùy Tiên), cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12-2024, bà Dung mới chỉ đạo Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và giao cho Dương Đình Phan ký đề ngày 5-12-2024, giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội lừa dối khách hàng.

Phía Công ty Sen Vàng cho rằng, KLĐT thể hiện rõ Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera.

Phía công ty trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin chính xác, khách quan, căn cứ vào KLĐT chính thức của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.