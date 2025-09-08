Nóng hôm nay 8-9: Hoa hậu Thùy Tiên đã hợp thức hóa vai trò hợp tác quảng cáo với công ty Chị Em Rọt ra sao? 08/09/2025 07:00

(PLO)- Bản tin sẽ cập nhật những thông tin nóng sau: Mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ do ảnh hưởng bão số 7; Hoa hậu Thùy Tiên đã hợp thức hóa vai trò hợp tác quảng cáo với công ty Chị Em Rọt ra sao? Tình tiết bất ngờ vụ nữ công chức phường đánh người giữa đường,…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoa hậu Thùy Tiên cùng 4 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “lừa dối khách hàng”. Theo điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên là cổ đông góp vốn, hưởng 25% lợi nhuận (tăng lên 30% từ 12-12-2024) từ sản phẩm kẹo Kera, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng, công bố, quảng bá. Dù biết kẹo chỉ chứa 0,935% chất xơ, không đáp ứng công dụng như quảng cáo, Tiên vẫn quay video giới thiệu, bán hàng. Trước tranh cãi trên mạng xã hội cuối tháng 2-2025, đầu tháng 3, cô nhờ Công ty quản lý SV đứng ra ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo với Chị Em Rọt, nhằm hợp thức hóa vai trò chỉ là KOL thuê quảng bá.