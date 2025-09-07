Lê Thành Công khai lý do sản xuất kẹo Kera để tặng hoa hậu Thùy Tiên 07/09/2025 08:41

(PLO)- Theo KLĐT, bị can Lê Thành Công đã lên ý tưởng sản xuất kẹo rau củ để dành tặng Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên tham gia đồng hành cùng sản phẩm.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái) tại thời điểm khởi tố. Ảnh: CA

Theo KLĐT, Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác làm ăn chung. Đến ngày 18-12-2024, Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu "Kera SuperGreens Gummies" (kẹo Kera) tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng tháng 7-2024, Quang Linh và Hằng Du Mục đều là KOL - người có uy tín, ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội và Lê Tuấn Linh có ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestreams, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Khi họp bàn phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo, làm từ nguyên liệu rau củ quả để tiêu thụ nông sản sạch trong nước vì thấy thị trường thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang phát triển mạnh.

Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm này cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên tham gia đồng hành cùng sản phẩm. Thùy Tiên là Hoa hậu Hòa bình 2021, có quen biết với Quang Linh; cùng Quang Linh, Công thành lập Công ty Pharco Việt Nam - đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' của Pháp tại Việt Nam.

Sau khi trao đổi, cả nhóm thống nhất phân chia lợi nhuận dựa trên thỏa thuận góp vốn của các cổ đông trong công ty: Nguyễn Thúc Thùy Tiên góp 25% cổ phần (đến tháng 12-2024 là 30%); cổ đông Công ty Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75% cổ phần.

Công phụ trách thuê địa điểm làm trụ sở của công ty trên tại TP.HCM và liên hệ nhà sản xuất để sản xuất các sản phẩm theo ý tưởng của nhóm. Lê Tuấn Linh đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên. Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm, livestreams bán hàng. Thùy Tiên còn là đại diện hình ảnh, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty...

KLĐT thể hiện, Công là cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT của Công ty Chị Em Rọt. Công có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thực phẩm, trực tiếp lên ý tưởng "sản xuất một loại kẹo có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau..."

Thông qua mối quan hệ xã hội, Công thỏa thuận, đưa ra các yêu cầu nguyên liệu, thành phần và hàm lượng các loại bột rau với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia) để nghiên cứu, sản xuất kẹo Kera. Sau đó, Công trao đổi, thống nhất với Lê Tuấn Linh để Nguyễn Phong sản xuất.

Quá trình thực hiện, Công không quan tâm đến chất lượng, thông tin trên nhãn sản phẩm; không giám sát quy trình sản xuất, không kiểm soát chất lượng và không đi kiểm nghiệm các thông tin dinh dưỡng, thành phần của kẹo Kera... mà chỉ đôn đốc tiến độ thực hiện để kịp bán hàng trong các phiên livestream của Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên.

Công phó thác cho Nguyễn Phong thực hiện gần như toàn bộ các công việc liên quan đến chất lượng kẹo Kera. Mà lẽ ra, việc này phải do Công cùng Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bị can tại thời điểm khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh cắt từ clip

Thực tế, Công ty Asia không có vùng nguyên liệu, kẹo Kera được sản xuất với hàm lượng bột rau củ rất thấp (chiếm tỉ lệ 0,61- 0,75%); chủ yếu là bột chiết xuất mà không phải là bột tươi chuẩn Vietgap...

Ngoài ra, Nguyễn Phong còn sử dụng Sorbitol 70% (chiếm tỉ lệ 35%), đường và nhiều chất phụ gia... nhằm đánh lừa người tiêu dùng kẹo Kera tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng là từ việc bổ sung chất xơ từ rau, trong khi việc nhuận tràng là do tác dụng của chất Sorbitol có trong kẹo.

Công biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chất xơ chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ, không biết cụ thể Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo..., không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "2 viên kẹo bằng một đĩa rau" như quảng cáo. Tuy nhiên, Công vẫn trao đổi với Quang Linh, Hằng và Thùy Tiên để tiếp thị, quảng bá kẹo Kera đến người tiêu dùng trong livestream.

Tổng cộng khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera, các bị can đã thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Theo KLĐT, hành vi của Lê Thành Công đã cấu thành tội lừa dối khách hàng với vai trò chủ mưu, cầm đầu; bị can Lê Tuấn Linh có vai trò tổ chức; bị can Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh , Nguyễn Thúc Thùy Tiên có vai trò thực hành.

Sau khi nhận được phản hồi hàm lượng chất xơ, bổ sung chất xơ của kẹo Kera không như quảng cáo, Công chỉ hỏi lại Nguyễn Phong về thông tin sản phẩm để tìm cách đối phó với dư luận dưới hình thức tổ chức họp báo xin lỗi người tiêu dùng.