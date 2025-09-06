Vụ kẹo rau củ Kera: Hoa hậu Thùy Tiên ký khống hợp đồng để phủ nhận vai trò cổ đông 06/09/2025 20:43

(PLO)- Theo KLĐT, hoa hậu Thùy Tiên đã đề nghị ký khống hợp đồng dịch vụ trước thời điểm đăng quảng cáo kẹo Kera để loại bỏ vai trò cổ đông, tránh ảnh hưởng hình ảnh...

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng.

Thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng khi livestreams bán kẹo Kera

Theo KLĐT, Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (tên thường gọi: “Kẹo Kera") là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác.

Theo kế hoạch, các bị can sẽ thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam là Công ty con của Công ty Chị Em Rọt, trong đó, Thùy Tiên góp 25% cổ phần; Công ty Chị Em Rọt góp tỷ lệ 75% cổ phần.

Do không kịp làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, từ tháng 11-2024, việc sản xuất và bán kẹo Kera được Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia thực hiện để kịp ra mắt bán trong livestream tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Quang Linh với sự tham gia của Thùy Tiên.

Lợi nhuận được thống nhất theo tỉ lệ góp vốn, cụ thể: Thùy Tiên 25%; Công ty Chị Em Rọt được chia 75%.

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái) tại thời điểm khởi tố. Ảnh: CA

Theo bản tự công bố và nhãn sản phẩm thể hiện, thành phần của kẹo Kera, gồm: 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ quả, chiếm tỉ lệ 28,13% nguyên liệu đưa vào sản xuất (Bột cải bó xôi, bột rau má, bột chùm ngây, bột diếp cá, bột cần tây, bột chuối xanh, bột cà rốt, bột bí ngô, bột khoai lang tím, bột táo xanh).

Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không quan tâm việc Công ty Asia sản xuất bằng nguyên liệu gì, quy trình ra sao. Họ chỉ ăn thử để góp ý về vị, độ dai, hình thù viên kẹo; yêu cầu Công ty Asia cung cấp các thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất để quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng...

Để bán được nhiều sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok). Thùy Tiên phối hợp với Quang Linh, Hằng quay video về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera tại nhà máy... và đăng tải trên kênh Tiktok của cá nhân.

Tại phiên livestream bán trên Tiktok vào ngày 12-12-2024, Thùy Tiên cùng Hằng và Quang Linh đã bán được 2.836 đơn hàng (3.109 hộp kẹo Kera) với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Sau đó, Thùy Tiên đề nghị và được công ty thống nhất nâng phần trăm lợi nhuận của Thùy Tiên từ 25% lên 30%.

Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cùng Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm sai sự thật thể hiện như Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap; có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt... Trong đó, Phạm Quang Linh phát ngôn “1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng...

Trên thực tế, Công ty Asia chỉ mua sẵn các loại bột, chất phụ gia để sản xuất. Hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ 0,61-0,75% (theo công bố 28,13%); sử dụng chất Sorbitol 70%, đường cát Sacharose để thay thế Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)... Trong đó, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng phụ gây tiêu chảy và đau bụng...

Tính đến tháng 3-2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng cáo, tính đến ngày 28-8-2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera.

Thùy Tiên đề nghị ký khống hợp đồng để giữ hình ảnh

Cũng theo KLĐT, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm trong đó có bị can Lê Thành Công và các thành viên trong Công ty Chị Em Rọt để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình, thuê các KOL khác giới thiệu và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân sự hỗ trợ để phát triển sản phẩm kẹo Kera.

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera. Tiên chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng...

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau củ Kera. Ảnh: MXH

Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau... nhưng vẫn trực tiếp phát ngôn: "Công dụng chính của Kera là bổ sung chất xơ; Một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường"... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Cá nhân Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua Tiktok, thu được số tiền 6,8 triệu đồng, do bán được 11.724 hộp kẹo Kera.

Đến cuối tháng 2-2025, mạng xã hội xuất hiện các thông tin tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera.

Để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7-3-2025, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký khống hợp đồng dịch vụ đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Điều này thể hiện về mặt truyền thông Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình điều tra, Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỉ đồng để góp phần khắc phục hậu quả.