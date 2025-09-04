Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs tội lừa dối khách hàng 04/09/2025 19:23

(PLO)- Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, trong đó Hoa hậu Thùy Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 30-8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái) tại thời điểm khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, cơ quan điều tra đã xác định được thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Trong khi đó, Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Cùng với đó, Tiên không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Cuối tháng 2-2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo rau củ Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

