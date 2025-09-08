Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị cáo buộc lừa dối khách hàng ra sao? 08/09/2025 17:41

(PLO)- Theo kết luận điều tra, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng lên ý tưởng sản xuất một loại kẹo có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau, ít ăn rau để bổ sung chất xơ...

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng 4 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của hoa hậu Thùy Tiên cùng 6 cổ đông trên lên ý tưởng hợp tác và ký hợp đồng với Công ty Asian Life để sản xuất.

Không quan tâm nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera

Đối với hai bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), kết quả điều tra xác định cả 2 đều là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online) và là cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Hằng Du Mục, Quang Linh cùng lên ý tưởng "sản xuất một loại kẹo có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau, ít ăn rau để bổ sung chất xơ...".

Hai bị can phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì; tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố và chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kiểm tra về vùng nguyên liệu; không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera... mà phó mặc cho Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life) thực hiện.

Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên trong một lần livestream bán kẹo Kera.

Thực tế, Nguyễn Phong không sử dụng nguyên liệu là rau củ quả tươi đạt tiêu chuẩn mà dùng 10 loại bột rau củ, chất Sorbitol 70% (có tác dụng nhuận tràng để thay thế chất xơ)... nhưng không công bố các chất theo quy định.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.

Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, sản xuất kẹo Kera, Hằng Du Mục, Quang Linh cùng các bị can khác không quan tâm Công ty Asia sản xuất bằng nguyên liệu và quy trình ra sao. Các bị can chỉ quan tâm đến hình thức, mẫu mã kẹo Kera để quảng cáo.

Chỉ đến sau phiên livestream ngày 12-12-2024, nhận thấy kẹo Kera tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, các bị can mới hỏi về quy trình sản xuất nhưng để phục vụ cho việc quay dựng video thu hút người tiêu dùng.

Ngày 2-1-2025, Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên cùng đoàn quay phim đến nhà máy của Công ty Asia để quay quy trình sản xuất kẹo Kera với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ sấy thăng hoa...

Ngày 4-1-2025, Nguyễn Phong đã mượn vườn cà rốt và thuê nông trại, mua 10 loại rau củ quả tươi và chuẩn bị quần áo; xe công nông, máy cày và các bé thiếu nhi để quay cảnh ăn kẹo... để nhóm Hằng Du Mục, Quang Linh quay theo kịch bản.

Sau khi quay xong, Hằng Du Mục chỉnh sửa video, ghép nhạc và thu âm nội dung giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera như sau: "Kera cũng chọn nguồn nông sản sạch để sản xuất ra viên kẹo rau củ Kera"; "bé nhỏ hay phụ nữ mang thai đều có thể yên tâm sử dụng..." và đăng lên Tiktok "Hằng Du Mục".

Phạm Quang Linh quay video quảng cáo, giới thiệu kẹo Kera tại vườn rau ở Đà Lạt và chia sẻ nội dung: "Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này bổ sung chất xơ...” đăng tải lên Tiktok "Phạm Quang Linh".

6 phiên livestream thu về 17,5 tỉ đồng

Trong các ngày 12-12-2024, 15-12-2024, 4-1-2025, 8-1-2025, 14-1-2025 và 16-1-2025, trên các kênh TikTok cá nhân của Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh phát sóng trực tiếp để quảng bá và bán kẹo Kera.

Phạm Quang Linh quảng bá về kẹo Kera là "Một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc của mọi người"; " Nó tổng là 10 loại rau củ quả, đấy như cải bó xôi rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh..."

Nguyễn Thị Thái Hằng chia sẻ: " Những bạn nào ít ăn rau, thiếu chất xơ hoặc muốn bổ sung vitamin hoặc bổ sung chất xơ...các bạn có thể sử dụng Kera..."

KLĐT xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Sau khi trừ đi chi phí sản xuất, các bị can thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Phạm Quang Linh thời điểm bị khởi tố, tạm giam.

Cá nhân Quang Linh được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết với tổng số tiền 182 triệu đồng, Hằng Du Mục được trả 177 triệu đồng qua nền tảng mạng xã hội TikTok.

Hành vi của Quang Linh, Hằng Du Mục đã cấu thành tội lừa dối khách hàng với vai trò thực hành. Gia đình Hằng Du mục đã nộp 2,1 tỉ đồng; Quang Linh nộp 1,2 tỉ đồng. Cả hai bị can khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu...

Riêng Hằng Du Mục một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có đóng góp tích cực cho xã hội bằng các hoạt động thiện nguyện, được tặng thưởng nhiều giấy khen... Quang Linh Vlogs có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội và tại nước Angola, là thành viên sáng lập "Cộng đồng Team Châu Phi", được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen...