Công ty Chị Em Rọt chi hơn 7,5 tỉ đồng tiền truyền thông, quảng bá kẹo Kera 07/09/2025 09:56

(PLO)- Quá trình kinh doanh kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt đã chi 7,5 tỉ đồng trả tiền vận chuyển, quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội...

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh- Quang Linh Vlogs (thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các bị can trong Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác làm ăn chung. Các bị can sẽ thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam là Công ty con của Công ty Chị Em Rọt.

Chi tiền tỉ để quảng cáo sản phẩm

Do không kịp thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, từ tháng 11-2024, Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt bán trong livestream tiktok của Hằng, Quang Linh với sự tham gia của Thùy Tiên. Lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn, cụ thể: Thùy Tiên 25% (từ tháng 12-2024 tăng thêm 5%); Công ty Chị Em Rọt được chia 75%.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về số tiền 17,5 tỉ đồng, còn tồn 24.802 hộp kẹo Kera đã bị cơ quan điều tra đã thu giữ. Công ty Chị Em Rọt đã thanh toán cho Công ty Asia số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong 1 phiên giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Các chi phí vận chuyển, truyền thông, quảng cáo liên quan đến hoạt động bán kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt là hơn 7,5 tỉ đồng. Cụ thể: Chi phí lưu kho, vận chuyển 980 triệu; chi phí quảng cáo Facebook hơn 2,5 tỉ đồng; chi phí quảng cáo trên sàn Tiktok hơn 1,8 tỉ đồng; chi phí sàn Tiktok 2,1 tỉ đồng.

Do hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera là trái pháp luật nên các khoản chi liên quan đến hoạt động bán kẹo Kera không được tính là chi phí hợp lý. Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán kẹo Kera cho người tiêu dùng được xác định là hơn 12,4 tỉ đồng (là 17,5 tỉ đồng tiền thu về trừ đi 5 tỉ đồng đã chi trả cho Công ty Asia).

Về hình thức bán hàng và số lượng khách hàng mua kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt sử dụng 2 gian hàng trên Tiktok và Fanpage "Kera Việt Nam” trên Facebook để bán 67.539 đơn hàng.

CQĐT đã ghi lời khai 22 khách hàng tại TP.HCM đã mua tổng cộng 107 hộp kẹo Kera, giá trị 16 triệu đồng. Các khách hàng đều thấy chất lượng kẹo Kera cũng bình thường như những loại kẹo bán trên thị trường, không bổ sung chất xơ, vitamin như quảng cáo. Các khách hàng đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ và yêu cầu Công ty Chị Em Rọt hoàn tiền.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 3-4-2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đăng tải thông tin lên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và báo chí thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua kẹo Kera biết, liên hệ để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sau khi đăng tin, có 4 cá nhân gửi đơn kiến nghị thông báo sau khi sử dụng sản phẩm kẹo rau củ không bị ảnh hưởng sức khỏe, không bị lừa dối, không có yêu cầu hoàn lại tiền và đề nghị không xem xét, xử lý hành vi của Quang Linh. 6 cá nhân gửi bưu phẩm (kẹo Kera) nhưng không có đơn kiến nghị/đề nghị và đã được đại diện Công ty Chị Em Rọt hoàn tiền.

Lê Tuấn Linh có vai trò gì?

Theo KLĐT, Lê Tuấn Linh là Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký hợp đồng gia công và đóng gói với Công ty Asia, đồng thời chịu trách nhiệm cử người có chuyên môn kiểm tra chất lượng, số lượng kẹo Kera.

Linh còn cùng với Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của kẹo Kera đảm bảo như đã đăng ký và được phép lưu hành...; chịu trách nhiệm về tính pháp lý của sản phẩm trong quá trình bảo quản lưu thông, phân phối; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm theo Bản tự công bố và theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh không cử người có chuyên môn kiểm tra chất lượng kẹo Kera; không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia và không trực tiếp kiểm nghiệm các thông tin dinh dưỡng, kiểm tra thành phần của kẹo Kera... mà phó mặc cho Công ty Asia thực hiện.

Công ty Chị Em Rọt bị khám xét, thu giữ hơn 24.000 hộp kẹo Kera. Ảnh: CA

Thực tế, Công ty Asia không sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGap mà mua sẵn bột, chất phụ gia để sản xuất, chủ yếu là chất Sorbitol 70% (có tác dụng nhuận tràng để thay thế cho công dụng của chất xơ có trong bột rau củ quả), đường và chất phụ gia khác nhưng không công bố theo quy định.

Lê Tuấn Linh biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; không biết Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Tuy nhiên, Lê Tuấn Linh vẫn chỉ đạo xây dựng kịch bản, dàn dựng để quay các video clip quảng cáo sản phẩm kẹo Kera cùng 3 KOL Hằng Du Mục, Quang Linh và Thủy Tiên để thông tin sai sự thật: "Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap của Công ty CP Asia Life... có công dụng bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa". Từ đó, tạo sự tin tưởng để khách hàng mua sản phẩm kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Hành vi của Lê Tuấn Linh đã cấu thành tội lừa dối khách hàng với vai trò tổ chức.

Cũng theo KLĐT, tổng số tiền nộp khắc phục hậu quả của các bị can cùng những người liên quan là hơn 14,8 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thúc Ti Ti (cha hoa hậu Thùy Tiên) nộp 3,2 tỉ đồng khắc phục theo đề nghị của Tiên; em trai Hằng Du Mục nộp 2,1 tỉ đồng; vợ của Lê Tuấn Linh đã nộp 600 triệu đồng...