Chi tiết hoa hậu Thùy Tiên nhờ công ty quản lý ký hợp đồng để giữ hình ảnh trong vụ kẹo Kera 07/09/2025 11:29

(PLO)- Sau khi mạng xã hội xảy ra tranh cãi về kẹo Kera, để loại bỏ vai trò cổ đông, sở hữu sản phẩm, hoa hậu Thùy Tiên đã nhờ công ty quản lý ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng 4 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là KOL - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online.

Kẹo Kera là sản phẩm của hoa hậu Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Trong đó, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (tăng lên 30% kể từ ngày 12-12-2024).

Thùy Tiên cùng các bị can khác phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Hoa hậu Thùy Tiên trong một phiên livestream quảng cáo Kẹo Kera.

Cá nhân Thùy Tiên chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện.

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng, nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera. Tiên chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng... Tiên biết kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.

Đến cuối tháng 2-2025, mạng xã hội xảy ra tranh cãi liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera.

Để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3-2025, Tiên đề nghị và được Lê Thành Công đồng ý giúp, trao đổi với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp thức việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty mại SV (đơn vị quản lý Thùy Tiên). Việc này nhằm loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là cổ đông, chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Sau đó, Tiên nhờ bà PTKD (Tổng Giám đốc Công ty SV) ký hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt. Bà D đồng ý giao cho chị PVM (Trưởng phòng kinh doanh) trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị M chuyển nội dung cho TTMT (nhân viên Phòng Kinh doanh) soạn thảo Hợp đồng và trình anh DDP (Phó Tổng Giám đốc Công ty SV) ký hợp đồng.

Hợp đồng này được ký vào ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024, trước thời điểm Thùy Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân vào ngày 12-12-2024 với tiêu đề “chính thức ra mắt thương hiệu “Kera” - sự kết hợp giữa cer group và Thùy Tiên”, theo yêu cầu của Thùy Tiên.

Theo KLĐT, hành vi của Thùy Tiên đã cấu thành tội lừa dối khách hàng với vai trò thực hành.

Đối với các cá nhân tại Công ty SV (trực tiếp quản lý Thùy Tiên) trên, CQĐT xác định các cá nhân này không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera; không đàm phán, trao đổi các nội dung quảng bá kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty SV.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi Tiên nhờ Công ty SV ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12-2024, bà PTKD mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo hợp đồng và giao cho ông DĐP ký. Việc ký hợp đồng này nhằm giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty SV.

Công ty SV và 4 cá nhân trên không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của 4 cá nhân trên không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.