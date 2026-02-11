Moscow: Nghi phạm ám sát tướng Alekseev đã theo dõi nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Nga 11/02/2026 07:21

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng các nghi phạm trong vụ ám sát Trung tướng Vladimir Alekseev đã theo dõi nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga.

Ngày 10-2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng các nghi phạm trong vụ ám sát Trung tướng Vladimir Alekseev đã theo dõi nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga, theo đài RT.

Ông Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), bị bắn hôm 6-2 tại hành lang tòa nhà chung cư nơi ông sinh sống ở thủ đô Moscow.

Nghi phạm chính trong vụ án là Lyubomir Korba, 65 tuổi, công dân Nga gốc Ukraine. Người này bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) theo yêu cầu của Nga và được chuyển về Moscow vào cuối tuần qua. Kiev phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công.

Theo thông cáo của FSB, đăng ngày 10-2, nghi phạm thứ ba trong vụ ám sát đã bị bắt.

Pavel Vasin, nghi phạm thứ ba trong vụ ám sát tướng Vladimir Alekseyev của Nga. Ảnh: FSB

Cơ quan này xác định nghi phạm là Pavel Vasin, công dân Nga ngoài 40 tuổi, con trai của nghi phạm đồng phạm khác của Korba là Viktor Vasin, người đã bị bắt trước đó.

Theo thông cáo, lời khai của nghi phạm thứ ba “đã giúp xác định thêm hai quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga từng bị Korba và Viktor Vasin theo dõi thay mặt cho tình báo Ukraine, nhằm thực hiện thêm các hành vi phá hoại và khủng bố”.

FSB nói rằng Pavel Vasin đã mua thiết bị giám sát cho cha mình và Korba, đồng thời cung cấp phương tiện để họ theo dõi các quan chức Bộ Quốc phòng Nga và đến lấy khẩu súng dùng trong vụ tấn công Alekseyev từ nơi cất giấu.

Người này cũng hỗ trợ các nghi phạm khác thu thập dữ liệu trực tuyến về các mục tiêu đã được “Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lựa chọn”, theo FSB.

Trước đó, Korba khai với các điều tra viên rằng ông ta đã được SBU tuyển mộ từ tháng 8-2025 và được hứa trả 30.000 USD để sát hại vị tướng Nga.

Tướng Alekseyev bị bắn 4 phát và hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định. Ông tỉnh táo và có thể trò chuyện, hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 9-2, dẫn nguồn y tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho rằng vụ tấn công nhằm vào vị tướng là nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán ba bên lần thứ hai tại UAE hôm 4 và 5-2, nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Phái đoàn Nga do cấp trên của Tướng Alekseyev là Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu GRU, dẫn đầu.