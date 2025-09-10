Đoàn Thị Minh Toán đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam mùa đầu tiên 10/09/2025 08:35

(PLO)- Vượt qua 19 thí sinh khác, Đoàn Thị Minh Toán (SBD 786) đến từ Ninh Bình đã trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025.

Tối 9-9, chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 diễn ra tại sân khấu ngoài trời phố đi bộ, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, với sự tranh tài top 20 thí sinh là các nữ doanh nhân trên cả nước.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam của Đoàn Thị Minh Toán. Ảnh: BTC

Giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 gồm: NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn (Trưởng Ban giám khảo); Á hậu Ánh Quyên (Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023); Bích Đinh (Đại sứ nhân ái – Hoa hậu Nhân ái Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ); Lâm Thị Thuỷ (Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2024); Vương Thị Hương (Hoa hậu Doanh nhân Trái đất Việt Nam 2024); Võ Thị Thục Uyên (Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024).

Theo đó, sau khi khép lại phần đồng diễn mở màn trong những tà áo dài đỏ sao vàng, top 20 thí sinh bước vào phần thi trang phục công sở trong bộ sưu tập "Hương sắc mùa thu" của nhà thiết kế (NTK) Thân Hoàng Bích Thủy.

Các thí sinh trong trang phục công sở.

Tiếp đến, top 20 tiếp tục bước vào phần thi trang phục áo dài trong bộ sưu tập "Non sông gấm vóc" của NTK Tony Phạm và phần thi trang phục dạ hội trong bộ sưu tập "Nàng tiên thu" của NTK Tommy Nguyễn.

Phần thi trang phục áo dài của top 20.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Đoàn Thị Minh Toán (SBD 786) đến từ Ninh Bình đã trở thành Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam màu đầu tiên. Không chỉ vậy, nữ thí sinh còn giành thêm giải thưởng phụ là Người đẹp có nụ cười đẹp.

Tân Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam mùa đầu tiên hiện đang đảm nhiệm vị trí giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình kiêm nhà sáng lập và CEO của một phòng khám răng.

Á hậu 1 thuộc về Lâm Thị Thanh Tuyền (SBD 175, TP. HCM) và giải Người đẹp tài năng.

Á hậu 2 gọi tên Nguyễn Thị Vân (SBD 168, Ninh Bình) cùng giải Người đẹp có gương mặt khả ái và Trần Thị Nguyệt Ánh – Kelly Trần (SBD 288, Đắk Lắk)

Á hậu 3 gồm Vũ Thị Mùi (SBD 016, quê quán Bắc Ninh, sinh sống tại Hà Nội) và Nguyễn Thị Lập (SBD 289, Tiền Giang).

Thí sinh Đoàn Thị Minh Toán trong phần thi ứng xử

Trong phần thi ứng, nhận được câu hỏi chung: "Tự hào là một người con đất Việt, bạn sẽ nói gì với bạn bè quốc tế để giới thiệu về đất nước Việt Nam?".

Thí sinh Đoàn Thị Minh Toán cho rằng bất kỳ du khách nào đặt chân đến Việt Nam đều dễ dàng cảm nhận sự chân thành, hiếu khách và nồng hậu của con người nơi đây.

"Dải đất hình chữ S duyên dáng không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn toả sáng như một miền đất đáng sống, khiến bè bạn khắp năm châu ngưỡng mộ.

Từ vịnh biển xanh trong, núi rừng trùng điệp đến phố phường sôi động hay làng quê bình dị, mỗi nơi đều ẩn chứa vẻ đẹp gần gũi mà kỳ vĩ.

Người dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, khao khát hòa bình và nuôi dưỡng ý chí hội nhập để vươn mình trong dòng chảy toàn cầu.

Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là biểu tượng của sức sống, của nhân văn và khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập" – thí sinh Đoàn Thị Minh Toán trả lời.

Ngoài ra, trong đêm chung kết, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 còn trao nhiều giải thưởng quan trọng và giải thưởng phụ khác…