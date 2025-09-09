Họa sĩ Hùng Rô: 'Phượng hoàng lửa tôi đã vẽ trước khi 'Tái sinh' của Tùng Dương gây bão' 09/09/2025 19:14

(PLO)- Họa sĩ Hùng Rô khẳng định việc vẽ Phượng hoàng lửa không ăn theo sự nổi tiếng của ca khúc Tái sinh do Tùng Dương thể hiện.

Chiều 9-9, triển lãm cá nhân mang tên Tái sinh của họa sĩ Hùng Rô chính thức mở cửa.

Họa sĩ Hùng Rô bên cạnh tác phẩm của mình. Ảnh: V.H

Đây là triển lãm đầu tiên về tranh sơn mài, đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình hoạt động của nam họa sĩ, sau thời gian dài theo đuổi với thể loại sơn dầu và acrylic.

Triển lãm giới thiệu 19 bức tranh bằng kỹ thuật sơn mài của Việt Nam, chủ đề thiên nhiên và tôn giáo.

Những bức tranh trong triển lãm lần này là tâm huyết ấp ủ suốt 5 năm của Hùng Rô, anh muốn cho mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại. Đồng thời, để bộc bạch hết dòng chảy cảm xúc dạt dào trong mình.

Tác phẩm Giai điệu mùa hè.

Tác phẩm Hương bạch liên.

Đối với mọi người, đó chỉ là tác phẩm nghệ thuật, nhưng đối với họa sĩ Hùng Rô, đó là kết quả của sự bay bổng trong thế giới nội tâm đầy màu sắc, sự chìm đắm trong dòng cảm hứng bất tận và sự thử sức với dòng tranh thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.

Nói về tên triển lãm, hoạ sĩ Hùng Rô cho biết, ý tưởng cho cái tên Tái sinh bắt đầu từ việc vẽ hoa sen qua 4 mùa, từ lúc đâm chồi nở hoa đến khi héo úa, lụi tàn. Sau đó lan rộng ra về phượng hoàng.

"Thực ra có thể hiểu tái sinh trong cuộc sống đời thường nghĩa là vòng lặp lại. Trong cuộc đời Đức Phật cũng liên quan đến sự tái sinh, vòng luân hồi và trong hoa sen cũng như vậy, cũng sẽ có mùa tàn, mùa tái sinh…." – họa sĩ Hùng Rô chia sẻ.

Theo đó, bằng lối vẽ trừu tượng, họa sĩ Hùng Rô đưa người xem bước vào không gian thiền định, tĩnh lặng nhưng đầy mơ hồ, huyền ảo mà lại mộc mạc và bình dị qua vật thể tự nhiên (hoa sen) hay hình tượng tôn giáo (Đức Phật) trong tranh.

Tranh về phượng hoàng lửa được họa sĩ Hùng Rô thể hiện.

Điểm nhấn của triển lãm này là bức họa phượng hoàng lửa - tượng trưng cho sự chuyển hóa đau khổ thành trí tuệ, “thiêu cháy bản thân” để tái sinh trong diện mạo mới. Đây cũng chính là ẩn dụ cho hành trình nghệ thuật của họa sĩ Hùng Rô.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc họa sĩ Hùng Rô đặt tên cho triển lãm cũng như vẽ tranh phượng hoàng lửa được cho là lấy ý tưởng, ăn theo ca khúc Tái sinh từng gây bão của của ca sĩ Tùng Dương.

Trước ý kiến này, chia sẻ với PLO, họa sĩ Hùng Rô cho biết trước đó anh từng vẽ tranh về phượng hoàng, 7-8 tác phẩm về chủ đề này cũng đã được các nhà sưu tập mua lại.

"Tranh về phượng hoàng đã được tôi vẽ 4-5 năm nay. Dù cho tên thì mới được nghĩ nhưng hình ảnh phượng hoàng thì tôi tự tin không ăn theo sự nổi tiếng của bất kỳ ai"– họa sĩ Hùng Rô chia sẻ.

Tác phẩm Bóng Phật được thể hiện bằng chất liệu sơn mài

Họa sĩ Hùng Rô (tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng) sinh năm 1984 tại Phú Thọ, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (2008) và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2012).

Bằng niềm đam mê nghệ thuật cùng sự quyết tâm theo đuổi hội họa, anh đã thành công và nổi bật với phong cách nghệ thuật riêng biệt dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Hùng Rô cũng là một họa sĩ đương đại tiêu biểu được thương hiệu Jonnie Walker Blue Label hợp tác trong dự án độc bản – phiên bản siêu giới hạn đưa tác phẩm lên trên chai rượu để quảng bá nghệ thuật Việt Nam năm 2023 trong dự án Made of Depth.

Một số triển lãm cá nhân tiêu biểu trong chặng đường sáng tác của họa sĩ Hùng Rô: Nghiêng đêm (2017), Thiên nhiên – Câu chuyện tình yêu (2023), Xuân hạ tương duyên (2025).

Triển lãm Tái sinh sẽ kéo dài đến hết tháng 10-2025 tại B Space Art Gallery- tầng 5, số 54 đường C1, phường Tân Bình, TP.HCM.