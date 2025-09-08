Hành trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' khép lại trong nước mắt 08/09/2025 08:37

(PLO)- Từng anh tài xuất hiện, cúi chào và gửi lời cảm ơn đến khán giả, khép lại mùa hè rực rỡ của Anh trai vượt ngàn chông gai .

Tối 7-9, đêm cuối cùng của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại TP.HCM đã khép lại mùa hè rực rỡ của 33 anh tài và Gai con (tên gọi fan hâm mộ của chương trình).

Dù 30 phút đầu của chương trình diễn ra trong cơn mưa nặng hạt, song trái tim của hàng chục nghìn khán giả đã hoà cùng một nhịp với các anh tài.

Ca khúc Hỏa ca mở đầu trong cơn mưa. Ảnh: BTC

NSND Hữu Quốc và sự nặng tình với concert

So với đêm thứ 7, đêm cuối cùng của concert Anh trai vượt ngàn chông gai không có quá nhiều thay đổi về tiết mục. Ban Tổ chức đã rút ngắn phần giao lưu và một số tiết mục để khán giả có thể thưởng thức chương trình trọn vẹn.

Tiết mục Ông xã em number one của nhà Cá lớn. Ảnh: V.HÀ

Theo đó, ở những phút đầu của chương trình, các anh tài đã cùng thể hiện những bản hit quen thuộc trong Anh trai vượt ngàn chông gai, dù mưa nhưng khán giả vẫn hào hứng hoà theo từng lời ca khúc.

Khi cơn mưa tạnh hẳn cũng là lúc các phần trình diễn được kể xuyên suốt theo một câu chuyện đầy ý nghĩa dành tặng các Gai con.

Từ Thu hoài, Nếu một mai tôi có bay lên trời, Áo mùa đông, Mẹ yêu con... và kết thúc với Trở về được kể một cách khéo léo như lời nhắc nhở sau một hành trình dài các Gai con đã được “về nhà”.

Không chỉ vậy, những màn hoá trang thành chú ong vàng (Duy Khánh) hay hoá thành "Soo Bạch Cốt Tinh" (theo lời NSND Tự Long) của Soobin Hoàng Sơn đã khiến khán giả vô cùng thích thú.

Các tiết mục mang yếu tố văn hoá trong đêm concert.

Được xem là "món ăn tinh thần không thể thiếu" của mỗi đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai chính là chương văn hoá. Khán giả được 33 anh tài dẫn dắt và đắm mình trong những làn điệu truyền thống Việt Nam từ miền Nam cho đến vùng Tây Bắc như Dạ cổ hoài lang - Đất phương Nam, Mưa trên phố Huế - Nàng thơ xứ Huế, Đào liễu - Cây trúc xinh và Tình ca Tây Bắc - Chiếc khăn piêu.

Trong tiết mục Dạ cổ hoài lang – Bài ca đất phương Nam, sau khi tiết mục khép lại, anh tài Trương Thế Vinh xúc động khi là lần cuối cùng cùng các thành viên Nhà Mứt gừng thể hiện Dạ cổ hoài lang, và anh cũng cảm ơn NSND Hữu Quốc đã hỗ trợ suốt 8 đêm concert vừa qua.

Trước tình cảm của các anh tài và Gai con, NSND Hữu Quốc tâm sự: "Đáng lẽ tôi đã không thể đến được đây vì gặp tai nạn giao thông. Lúc hai xe tông vào nhau, tôi thầm mong rằng đừng bị thương vì tôi biết nhà Mứt Gừng chờ tôi, Dạ cổ hoài lang đang chờ tôi và rất nhiều khán giả cũng đang chờ tôi.

May mắn rằng đến giờ phút này tôi ổn và không bị thương gì cả. Nhờ tình cảm của mọi người, tính đến hiện tại, tôi đã có 9 lần diễn Dạ cổ hoài lang".

Khép lại mùa hè rực rỡ

Lên sóng tập đầu tiên vào tháng 6-2024, kéo dài hơn 1 năm với những đêm concert tại TP.HCM và Hà Nội, Anh trai vượt ngàn chông gai đã nhận được sự ủng hộ, yêu mến của khán giả trong và ngoài nước.

Một mùa hè rực rỡ của 33 anh tài và các Gai con đã khép lại đầy cảm xúc.

Trong đêm concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh tài đã hoà giọng trong ca khúc Lặng như một lời cảm ơn cho mùa hè rực rỡ vừa qua. Sau đó 33 anh tài lần lượt gửi lời cảm ơn và cúi chào khán giả.

Với Thanh Duy, Anh trai vượt ngàn chông gai thắp lại cho anh ngọn lửa tình yêu với nghề thì. Còn Duy Khánh, Anh trai vượt ngàn chông gai đã cho anh thêm một cơ hội được sống với nghề và là giấc mơ đẹp nhất mà anh có.

Liên Bỉnh Phát cho biết chương trình đã cho mình cơ hội một diễn viên dược hát trước hàng ngàn khán giả.

Neko Lê cho biết bản thân được đưa ra khỏi bóng tối nhờ ánh sáng của Anh trai vượt ngàn chông gai. còn Thiên Minh ước rằng "nếu đây là mơ thì tôi không muốn thức giấc".

"Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi đã được rất nhiều thứ. Tôi nhận được tình cảm của khán giả, khai phá thêm nhiều tiềm năng bản thân. Ngoài ra, tôi còn gặp những người anh em rất tuyệt vời, luôn mở rộng vòng tay chào đón. Năm 2024 và 2025 có lẽ là năm đẹp nhất trong quãng đời sự nghiệp của tôi" - Soobin Hoàng Sơn chia sẻ.

Như đêm concert đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, NSND Tự Long một lần nữa quỳ gối và thay 33 anh tài gửi lời cảm ơn đến mọi người, đặc biệt là khán giả trong hành trình vừa qua.

NSND Tự Long

Đêm concert cuối Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với Hỏa ca trong sự nghẹn ngào, nước mắt của 33 anh tài như một lời tạm biệt, tri ân “Cảm ơn vì đã đến” gửi đến người hâm mộ.