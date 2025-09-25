Công an Hưng Yên khởi tố 4 người vì cho vay lãi nặng 25/09/2025 18:24

(PLO)- Nhóm 4 người ở Hải Phòng cho vay lãi nặng với mức 3.333 đồng/1 triệu đồng/ngày bị khởi tố.

Ngày 25-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can Nguyễn Hải Tú, Lâm Duy Minh, Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn Văn Sơn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Hải Tú và Lâm Duy Minh. Ảnh: CA

Bị can Giáo (38 tuổi) và Sơn (43 tuổi) cùng trú xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng; Minh (31 tuổi), trú xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Tú (26 tuổi), trú xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng.

Tháng 9-2025, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên tỉnh dưới hình thức “bốc bát họ”. Nhóm này thu lãi theo ngày với mức 3.333 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Quá trình điều tra, Công an xác định Giáo là người cầm đầu, cùng ba đồng phạm ở Hải Phòng phân công nhau thực hiện từng nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Giáo và Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CA

Sau khi xác định người vay đáp ứng đủ điều kiện, nhóm của Giáo sẽ cho vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng dưới hình thức “bốc bát họ”. Người vay buộc phải trả cả gốc và lãi trong thời gian ngắn (sau 5 ngày phải thanh toán một lần), qua đó nhóm này thu lợi bất chính từ chính người vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến nay, nhóm của Giáo đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền 720 triệu đồng, thu lợi bất chính 120 triệu đồng.