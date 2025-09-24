Va chạm với xe bồn, hai phụ nữ tử vong 24/09/2025 11:56

(PLO)- Hai phụ nữ ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An va chạm với xe bồn tại điểm giao cắt giữa đường bộ dân sinh và đường sắt Bắc-Nam, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào sáng 24-9, tại điểm giao cắt giữa đường bộ dân sinh và đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh, nay là phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe bồn chở bê tông 37H-071.xx của Công ty Vinh Thành (Nghệ An) chạy vào đường bộ cắt qua đường sắt Bắc-Nam thì va chạm với xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến hai phụ nữ (trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đang được Công an phường Vinh Hưng và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.