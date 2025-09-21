Bắt giữ tài xế rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người 21/09/2025 15:31

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn khiến hai người thương vong.

Ngày 21-9, thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Vương tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17-9, ông Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường quốc lộ 14, theo hướng Gia Lai-Đắk Lắk.

Khi di chuyển qua địa phận xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, xe của ông Vương xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển chở theo ông Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Cú va chạm mạnh khiến ông Thắm tử vong tại chỗ, ông Tiến bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Vương điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức vào cuộc truy xét, xác định được tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn là ông Vương.

Video sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Vương khai nhận, sau khi va chạm với xe máy, ông đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m. Tuy nhiên, khi xuống xe kiểm tra, ông Vương thấy đông người nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.