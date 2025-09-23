Chưa tìm thấy nữ sinh ĐH mất tích ở Hà Nội và tình tiết 'uẩn khúc' 23/09/2025 18:48

(PLO)- Người mẹ lo lắng đi tìm con gái mất tích ở Hà Nội thì có người cung cấp thông tin "có người đưa xe đạp điện của con ra bờ sông Hồng".

Chiều 23-9, bà Phương Thủy (trú tại Đông Ngạc, Hà Nội) cho biết, vẫn chưa tìm thấy con gái là Bùi Bích Phương (22 tuổi, sinh viên) mất tích 12 ngày nay.

Phát hiện xe đạp điện và đồ ở bờ sông Hồng

Chiếc xe đạp của Phương được tìm thấy ở khu vực đền Rừng, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Theo bà Thủy, gia đình hiện đang rất “sốt ruột” lo lắng và đã đi tìm Phương nhiều ngày nay nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Sau khi tiếp nhận trình báo của người thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã xác minh, đi tìm và thông báo tìm kiếm nữ sinh Phương.

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 11-9, chị Phương điều khiển xe đạp điện đi chơi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ của Phương liên lạc với con thì Phương cho biết đang chơi ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Đến khoảng 17 giờ chiều 11-9, điện thoại của chị Phương có đổ chuông mà không bắt máy. Bà Thủy đã đi báo Công an phường Đông Ngạc.

Sinh viên Bùi Bích Phương.

“Con tôi rất ngoan, đi đâu nó cũng bảo, xin mẹ đi. Từ chiều tối 11-9 đến ba ngày sau chúng tôi gọi điện vào máy của con chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Chúng tôi đã đến Công an phường Tây Hồ nhờ trích camera để xem con đi đâu. Tôi lên mạng xã hội đăng tải nội dung tìm kiếm con thì có người gọi điện cho tôi báo có nhặt được giấy tờ, ba lô, mũ bảo hiểm của cháu bên sông Hồng (phường Bồ Đề) tôi đã đến lấy đồ của con và trình báo công an phường" - bà Thuỷ nói.

Cũng theo bà Thuỷ, ngày 14-9, bà quay lại địa điểm hôm trước tìm thấy đồ ở bờ sông thì bất chợt nhìn thấy chiếc xe đạp điện của con. Lúc đó, có hai vợ chồng chạy ra cung cấp thông tin “hơn 17 giờ chiều cách đây mấy ngày, có hai thanh niên mặc áo tối màu đưa chiếc xe đạp điện đến địa địa này. Hai thanh niên mang ba lô màu xanh và đồ đạc xuống sông vứt…Khi trở về hai nam thanh niên đi hướng khác".

"Tôi đã trình báo tình tiết này cho Công an phường Bồ Đề để trích xuất camera tìm kiếm nhưng chưa có kết quả…”- bà Thủy nói.

Lấy mẫu ADN và mẹ "mong cái xác ấy không phải con”

Trong lúc đang lo lắng tìm kiếm con gái và mòn mỏi chờ tin con thì ngày 15-9, bà Thủy nhận được thông tin lực lượng chức năng có vớt được một thi thể ở Ninh Bình. Bà Thủy liền tức tốc tìm đến xin thắp hương cho nạn nhân xấu số và xin nhận dạng “có phải con gái hay không”. Lúc này nạn nhân xấu số đã được chính quyền địa phương tổ chức lễ an táng.

Trích xuất camera cho thấy, sinh viên Bùi Bích Phương lấy xe đạp điện màu trắng để đi chơi ở Lotte Tây Hồ.

Bà Thủy nói: “Không trực tiếp nhận dạng được, nhưng qua những bức ảnh chụp thì tôi thấy quần áo của nạn nhân, bông tai rất giống của tôi mua cho con gái. Nạn nhân không có giấy tờ trên người. Ngày 16-9, cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của tôi để xét nghiệm với nạn nhân và đang chờ kết quả. Tôi sốt ruột chờ kết quả, mang điều kỳ diệu xảy ra với con và cầu mong cái xác phát hiện ở Ninh Bình không phải con gái tôi”.

Phương đi du học ở Nhật Bản về và đang học năm cuối Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Ai biết hoặc nhìn thấy chị Phương ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0986043468, 0862904593).