Bản tin trưa 22-9: Tìm thấy t.h.i t.h.ể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao; Bắt giữ tài xế rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn 22/09/2025 11:44

(PLO)- Tìm thấy t.h.i t.h.ể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao; Bắt giữ tài xế rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người; Công an giải cứu nữ sinh bị "bắt cóc online" đòi chuộc 400 triệu đồng; Cận cảnh 'tuyến đường đau khổ' Nguyễn Duy Trinh sắp được mở rộng…

Sáng sớm 22-9, hàng trăm người đang tiếp tục tìm kiếm cháu Tạ Quỳnh A (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện t.h.i t.h.ể bé gái 18 tháng nổi lên trong ao nước gần nhà.

Khi lực lượng chức năng vớt, đưa thi thể cháu A lên bờ, mẹ của bé khóc thương con, ngất xỉu.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 21-9, cháu A chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc (tức xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ). 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu và đã tìm kiếm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Gia đình đã báo công an. Ngay trong đêm hàng trăm người dân cùng công an đã và đi tìm kiếm cháu A khắp nơi.

Công an xã Trung Lộc cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu A tử vong.