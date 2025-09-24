Khởi tố thêm các bị can nguyên là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam 24/09/2025 20:18

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can.

Tối 24-9, Bộ Công an cho biết, ngày 22-9, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Tòa nhà Vicem Tower tọa lạc trên khu "đất vàng" ở Hà Nội vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: PHI HÙNG.

Bốn bị can gồm Tạ Quang Bửu, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Trần Bình Trọng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam. Cả bốn bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo quy định tại khoản 3 Điều 219, BLHS).

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 2-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét đối với 4 bị can trong vụ án.

Các bị can gồm: Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Các bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Ngọc Anh, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Vụ án trên là kết quả của quá trình điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, được đầu tư 1.245 tỉ đồng. Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.