Bắt tạm giam người cho vay lãi nặng, người vay cũng bị khởi tố vì lừa đảo 20/09/2025 15:14

(PLO)- Người vay lãi nặng cũng bị khởi tố vì vay của nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (49 tuổi, phường Sơn Trà) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2021, Đặng Thị Hoài đã nhiều lần cho Lê Thị Thư (49 tuổi, phường Sơn Trà) vay tiền với tổng số giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đặng Thị Hoài bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Hoài khai nhận đã cho Thư vay với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng cho từng khoản vay.

Đáng chú ý, Lê Thị Thư - người vay lãi nặng của Hoài chính là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam từ tháng 9-2024.

Theo điều tra, lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng, Thư dựng chuyện cần tiền kinh doanh vàng để vay mượn, rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Lê Thị Thư bị bắt trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Điển hình, từ tháng 6 đến tháng 11-2021, bà Lê Thị T.H đã 90 lần chuyển hơn 20,4 tỉ đồng cho Thư, song chỉ được trả lại hơn 13,8 tỉ đồng. Thư chiếm đoạt hơn 6,6 tỉ đồng, sử dụng để trả lãi cho các khoản nợ khác hoặc xoay vòng trả cho chính bà H.

Không chỉ bà H, cơ quan điều tra còn nhận 5 đơn tố cáo khác liên quan hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền mỗi vụ từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỉ đồng. Tất cả đang được tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.