Facebook chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước 10/10/2025 16:13

(PLO)- Facebook đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam; YouTube đã gỡ 705 video vi phạm.

Bộ VH-TT&DL cho biết

Chiều ngày 11-10, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III năm 2025. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong Quý III năm 2025, Bộ VH-TT&DL đã tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm.

Bám sát chủ đề “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Về đích”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III năm 2025.

Đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ VH-TT&DL cho biết tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của 06 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới.

Tăng cường quản lý quảng cáo và xử lý thông tin xấu độc trên mạng; lan tỏa nội dung tích cực gắn với Đại lễ A80 qua nhiều nền tảng, triển khai các chiến dịch truyền thông lớn (Zalo, Game online, VNExpress...).

Kết quả xử lý thông tin xấu độc: Facebook đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).