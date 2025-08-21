Xử phạt 2 người ở Đồng Nai vì xúc phạm lực lượng công an trên Facebook 21/08/2025 19:54

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người vì xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Ngày 21-8, , Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người vì có hành vi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông NTD làm việc tại cơ quan công an.

Trước đó, PA05 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Biên Hòa xác minh, làm rõ ông NTD (35 tuổi, cư trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) đã sử dụng tài khoản Facebook bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân trên fanpage “Công an tỉnh Đồng Nai”.

Làm việc với cơ quan Công an, ông NTD đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang cá nhân, cam kết không tái phạm. PA05 Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt ông NTD 7,5 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, ông NVD đã thừa nhận hành vi vi phạm.

+ PA05 Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVD (54 tuổi, cư trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) vì ông này sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân. Ông D bị phạt 6,2 triệu đồng, cam kết không tái phạm.