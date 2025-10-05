Bình luận trên Facebook không chỉ đích danh vẫn bị Tòa buộc xin lỗi và bồi thường 05/10/2025 15:12

(PLO)- Một phụ nữ bình luận trên Facebook không chỉ đích danh ai vẫn bị Tòa án buộc xin lỗi và bồi thường hơn 7 triệu đồng.

TAND khu vực 14 tỉnh Lâm Đồng mới đây vừa đưa ra xét xử vụ án dân sự tranh chấp đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín giữa nguyên đơn là bà VTH và bị đơn là bà NTTX cùng trú xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh phiên tòa dân sự xuất phát từ một bình luận trên Facebook.

Theo nội dung vụ khởi kiện, tháng 2-2025, bà X thấy trên một tài khoản Facebook có hình ảnh ba ruột của bà X đã hơn 70 tuổi chụp ảnh với bà H tại căn phòng là nơi đặt di ảnh thờ cúng người mẹ đã mất của bà X.

Bức xúc, bà X vào tài khoản trên bình luận “Loại đàn bà mất nết mò tới nhà vô phòng mới bị chửi, chứ ở ngoài đường kệ họ. Có sức chơi có sức chịu”. Sự việc trên khiến giữa bà X và bà H mâu thuẫn trầm trọng, công an địa phương đã nhiều lần mời hòa giải nhưng bất thành.

Bà H cho rằng danh dự, nhân phẩm mình bị xúc phạm nên làm đơn khởi kiện bà X ra tòa án. Tại phiên tòa sơ thẩm bà H yêu cầu bà X công khai xin lỗi trên mạng xã hội và phải bồi thường thiệt hại tổn thất danh dự, nhân phẩm, uy tín 23 triệu đồng.

Bà X không đồng ý cho rằng bình luận trên Facebook của mình không đề cập cụ thể đến tên, tuổi của ai.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX TAND khu vực 14 tỉnh Lâm Đồng căn cứ khoản 6, Điều 26; khoản a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 92; Điều 147 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 34, 584, 585, 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015 tuyên xử buộc bà X phải xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự cho bà H hơn 7 triệu đồng.