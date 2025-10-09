Xúc phạm người khác trên facebook, 2 người ở Đà Nẵng bị phạt 09/10/2025 15:34

(PLO)- Do mâu thuẫn cá nhân, 2 người ở xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng đăng tải và chia sẻ thông tin xúc phạm người khác trên facebook bị phạt 15 triệu đồng.

Ngày 9-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Điện Bàn Tây vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông PMH (32 tuổi) về hành vi Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân và bà BTM (29 tuổi, cùng ngụ xã Điện Bàn Tây) về hành vi Chia sẻ, cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân với mức phạt 7,5 triệu đồng/người.

Xúc phạm người khác trên facebook, 2 người ở Đà Nẵng bị xử phạt 15 triệu đồng. Ảnh: CA



Trước đó, ngày 6-9, ông H lên facebook đăng tải clip kèm bài viết, bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà L. Bà M dùng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ lại bài viết và bình luận công kích, bôi nhọ bị hại.

Công an xã Điện Bàn Tây đã tiến hành mời làm việc đối với hai người trên. Cả hai thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự bà L.

Sau khi được công an phân tích, giải thích, cả hai đã nhận thức được sai phạm, chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm.