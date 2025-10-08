Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sẽ điều chỉnh giá giữ xe 08/10/2025 17:41

(PLO)- Người dân phản ánh giá giữ xe ô tô 10.000 đồng/block/60 phút tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là cao. Phía bệnh viện cho biết sẽ mời nhà thầu đến thương thảo lại hợp đồng theo hướng giảm giá giữ xe.

Nhiều người dân đến gửi xe tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) phản ánh giá giữ xe ô tô ở đây cao.

Chị DL (ngụ xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) cho hay vài hôm trước, chị chở chồng vào BV Đa khoa Quảng Nam, nhân viên giữ xe thông báo phí giữ xe 10.000 đồng/giờ. Như vậy, phí giữ xe ô tô gia đình chị đến mấy trăm nghìn đồng.

Bản niêm yết giá giữ xe tại BV Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo chị L, sau khi phản ứng, thương thảo thì nhân viên hạ giá. Chồng chị trả phí giữ xe 3 ngày 90.000 đồng.

Tại khu vực giữ xe, bảng niêm yết mức giá các loại xe máy, xe đạp, ô tô đầy đủ. Cụ thể, xe máy từ 2.000-5.000 đồng/lượt; xe đạp, xe đạp điện từ 1.000-3.000 đồng/lượt (tuỳ từng thời điểm, qua đêm hay trong ngày).

Tại bãi giữ xe ô tô, một tấm bảng đặt ngay vị trí đi vào. Giá niêm yết trên bảng là 10.000 đồng/block/60 phút. Riêng bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa sản được miễn phí 60 phút đầu tiên.

Thông tin khuyến cáo ghi trên bảng “hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện quá lâu để không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí".

Dù có bảng niêm yết nhưng trên thực tế, nhiều người đi vào không để ý, đến khi lấy xe mới biết mức giá cao.

"Khi đi vào, mình không chú ý cái bảng niêm yết, cũng không được nhà xe thông tin gì, cứ nghĩ 10.000 đồng. Bệnh nhân đi khám đông, mỗi lần khám mấy tiếng, mất mấy chục ngàn tiền giữ xe là quá cao" - ông M, người giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện cho hay.

Ngày 10-8, một cán bộ của bệnh viện – thành viên hội đồng đấu giá bãi giữ xe của bệnh viện cho hay có nhận phản ánh của người dân. Hội đồng của bệnh viện đã họp và thống nhất sẽ mời nhà thầu đến thương thảo lại hợp đồng theo hướng giảm xuống 50% so với giá hiện tại (tương đương 5.000 đồng/giờ/block).