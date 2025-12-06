Nhặt được điện thoại người lạ bỏ quên, bé trai 8 tuổi đến công an gửi lại 06/12/2025 17:21

(PLO)- Bé trai 8 tuổi nhặt được điện thoại đắt tiền của một người lạ bỏ quên trong công viên, rồi cùng bố mẹ đến công an để giao nộp.

Ngày 6-12, Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã trao trả lại một chiếc điện thoại cho chủ nhân để quên ở công viên, sau khi được một bé trai 8 tuổi đến giao nộp.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-11, cháu Trần Minh Quân (8 tuổi, phường Nam Đông Hà) đang đi bộ ở công viên cùng với gia đình thì phát hiện trên ghế đá có một chiếc điện thoại di động Iphone 12 Promax màu đen.

Biết đây là tài sản của ai đó để quên, Quân đã cùng gia đình mang chiếc điện thoại đến công an phường để hỗ trợ tìm chủ nhân.

Anh Sơn nhận lại tài sản từ tay cháu Quân trong xúc động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Đông Hà đã xác định được chủ nhân chiếc điện thoại là anh Nguyễn Đức Sơn (xã Cửa Tùng) để quên.

Qua đối chiếu các thông tin, Công an phường cùng bé Quân bàn giao lại chiếc điện thoại cho anh Sơn.

Nhận lại tài sản, anh Sơn không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cháu Quân và gia đình, cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an phường Đông Hà.