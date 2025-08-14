An ninh trật tự

Công an truy nã ông Đoàn Bảo Châu do phát tán tài liệu chống phá nhà nước

(PLO)- Ông Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chiều 14-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, thường trú phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Ông Đoàn Bảo Châu.

Ông Châu bị truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; SĐT: 0692194084 - 0977542592), hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đắc Lam
