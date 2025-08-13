Bị can truy nã bị bắt khi nhập cảnh về Việt Nam 13/08/2025 18:44

(PLO)- Khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng biên phòng Quảng Trị phát hiện Tùng là người đang bị truy nã nên bắt giữ.

Ngày 13-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị, cho biết trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công tác tại cửa khẩu đã kịp thời bắt giữ một nam thanh niên đang bị truy nã trong lúc nhập cảnh vào Việt Nam.

Người truy nã bị bắt giữ là Trương Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Trương Thanh Tùng bị bắt khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ảnh: BĐBP

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ, ngày 13-8, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa), lực lượng biên phòng phát hiện Trương Thanh Tùng đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam là đối tượng bị truy nã với tội danh là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng bộ đội biên phòng sau đó đã khống chế, bắt giữ Trương Thanh Tùng, lập biên bản và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.