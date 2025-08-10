2 thanh niên giả công an chặn người đi đường, yêu cầu bỏ tiền vào cốp xe 10/08/2025 21:35

(PLO)-Sau khi giả danh công an và chặn người đi đường để kiểm tra, Quân và Long đã yêu cầu họ bỏ tiền vào cốp xe để được tha.

Ngày 10-8, Công an phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành làm việc với hai thanh niên có hành vi giả danh công an để chặn người đi đường kiểm tra.

Hai người này là: Đặng Trung Quân (20 tuổi) và Bùi Bảo Long (21 tuổi), cùng ngụ tại phường Đồng Hới tỉnh Quảng Trị.

Đặng Trung Quân và Bùi Bảo Long tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 9-8, Quân điều khiển xe mô tô BKS 74AA-564.80 chở Long đến uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và cùng bàn việc đi bắt các xe lạng lách trên đường.

Sau khi uống nước xong, Quân điều khiển xe chở Long ngồi sau di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng Nam-Bắc, rồi bám theo xe mô tô BKS 73AA-028.18 do anh Trần Nam Quốc và anh Nguyễn Duy Hoàng (cùng ngụ tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều.

Khi đi đến trước số nhà 302 đường Lý Thánh Tông (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), Quân điều khiển xe vượt lên chặn trước đầu xe của anh Quốc và yêu cầu dừng lại.

Để dễ dàng thực hiện hành vi, Quân lấy máy điện thoại đưa ảnh bản thân mang trang phục Cảnh sát cơ động cho anh Quốc và anh Hoàng xem rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ vì hành vi chạy nhanh, xe không gương và thay đổi kết cấu xe.

Tiếp đó, Quân và Long yêu cầu anh Quốc và anh Hoàng đi theo sau đến gần số nhà 27 đường Lê Mô Khải (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, Quân và Long yêu cầu anh Quốc và anh Hoàng bỏ số tiền 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn của Quân thì sẽ được tha. Sau khi lấy được 300.000 đồng, Quân và Long đã tiêu xài chung số tiền này.

Tại cơ quan công an, Đặng Trung Quân và Bùi Bảo Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.