Xe khách đang di chuyển thì bất ngờ bốc cháy 05/02/2026 09:42

(PLO)- Thời điểm xe khách bốc cháy, trên xe có 9 hành khách cùng nhiều hàng hoá.

Ngày 5-2, UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa xảy ra vụ cháy xe khách khi đang lưu thông qua địa bàn, rất may không có thiệt hại về người.

Xe khách phát hoả từ phần đuôi xe.

Theo đó, khoảng 4 giờ 45 cùng ngày, xe khách BKS 50E-200... do anh N.H.T (48 tuổi, TP Hồ Chí Minh) điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường tránh thành phố Đông Hà cũ.

Lúc này, tài xế phát hiện đuôi xe khách có cháy nên nhanh chóng dừng xe. Đồng thời, hướng dẫn chín hành khách xuống xe an toàn và di dời hàng hoá.

Lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy. Rất may mắn không có thiệt hại về người.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.