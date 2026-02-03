Quảng Trị ra mắt bản đồ số giúp người dân gọi công an cứu trợ khẩn cấp 03/02/2026 16:06

(PLO)- Dù ở đô thị hay vùng biên giới hiểm trở tại Quảng Trị, người dân đều được công an hỗ trợ nhanh chóng nhờ định vị tọa độ chính xác trên bản đồ số.

Anh Phan Mậu Thành (22 tuổi, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) làm nghề shipper tranh thủ giờ nghỉ trưa để tìm hiểu các tính năng mới trên hệ thống bản đồ số của Công an tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào sử dụng.

Bản đồ số cập nhật chính xác vị trí của người dùng để đến hỗ trợ nhanh nhất khi gặp nạn.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Vào bản đồ số là biết ngay trụ sở nằm ở đâu

Anh Thành chia sẻ sau khi biết thông tin bản đồ số của Công an tỉnh Quảng Trị đưa vào vận hành, anh đã trực tiếp trải nghiệm các tính năng để sử dụng khi cần.

“Cái này rất hay, định vị mình đứng ở đâu, liên hệ nhanh với trụ sở hành chính gần nhất, đặc biệt là kêu cứu được luôn. Em chạy shipper đêm khuya, lỡ không may xảy ra tai nạn thì liên hệ ngay qua bản đồ số để công an đến đúng vị trí hỗ trợ”, anh Thành tâm đắc.

Anh Phan Mậu Thành tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tìm hiểu bản đồ số vừa được ra mắt.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Là người thường xuyên di chuyển qua các xã, phường để làm nội dung số về du lịch, anh Vũ Hoàng Minh (25 tuổi, phường Đồng Hới) đánh giá bản đồ số rất thiết thực. Hệ thống đồng bộ chính xác các tuyến đường và trụ sở cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

“Tôi thường đi các vùng xa trung tâm để quay cảnh hoang sơ. Tuy nhiên, khi đến địa phương hỏi thông tin thì không biết trụ sở xã mới sau sáp nhập nằm ở đâu, nhiều lúc đi nhầm sang xã khác. Nay có bản đồ số, chỉ cần mở ra là biết mình ở xã nào và trụ sở nằm ở đâu để tiện di chuyển”, anh Minh nói.

Kịp thời cứu trợ trong tình huống khẩn cấp

Chia sẻ về việc phát triển bản đồ số, ông Phan Thanh Hoài, Giám đốc Mobifone Quảng Trị, cho biết Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với MobiFone vận hành hệ thống Bản đồ số địa chỉ Công an cấp xã. Đây là nền tảng số hóa hiện đại nhằm phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự.

Sau khi sáp nhập các phường, xã, nhiều địa phương có diện tích lớn, trụ sở thay đổi và quãng đường di chuyển phát sinh nhiều hơn. Vì thế, việc đưa vào sử dụng bản đồ số tích hợp nhiều tiện ích sẽ phục vụ người dân tốt hơn.

Công an tỉnh Quảng Trị cùng Mobifone hướng dẫn người dân truy cập vào bản đồ số vừa được hoàn thành. Ảnh: CAT.

Bản đồ số xây dựng trên nền tảng Google Maps, giao diện trực quan, dễ sử dụng. Người dùng có thể xác định địa chỉ trụ sở công an xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh; vị trí các đơn vị hành chính; các điểm cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp mạng lưới camera an ninh, cảnh báo thiên tai và tính năng cứu trợ. Người dân dễ dàng tìm kiếm công an xã gần nhất, hiển thị số điện thoại liên hệ và các thông tin hành chính cơ bản. Công an tỉnh Quảng Trị cũng đồng bộ tính năng cập nhật cảnh báo cứu trợ, đây được xem là điểm nổi bật của hệ thống.

Ông Phan Thanh Hoài, Giám đốc Mobifone Quảng Trị tâm đắc bởi sự ứng dụng thiết thực vào đời sống cho người dân. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cụ thể, thông qua bản đồ số, người dân có thể gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp với vị trí định vị chính xác. Điều này giúp lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin đồng thời, tối ưu hóa việc điều phối phương tiện và nâng cao hiệu quả chỉ huy trong các tình huống thiên tai, sự cố.

Ông Phan Thanh Hoài thông tin thêm, thời gian tới sẽ ứng dụng công nghệ AI vào bản đồ số để tương tác nhanh hơn với người dân khi tra cứu thông tin và hướng dẫn thủ tục hành chính.

Việc vận hành bản đồ số công an cấp xã đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số của Công an tỉnh Quảng Trị, góp phần xây dựng chính quyền số và tăng cường liên kết với người dân.