Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nói về mô hình livestream, dùng AI để bảo vệ nhân dân 02/12/2025 18:31

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp về tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Trị có nhiều sáng kiến để nhanh chóng hỗ trợ, cảnh báo đến nhân dân hiệu quả nhất.

Giữa bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, không gian mạng trở thành “mặt trận nóng” với nhiều nguy cơ mới, Công an tỉnh Quảng Trị đã có một số giải pháp, cách làm hay như ứng dụng AI, phân tích dữ liệu thời gian thực và triển khai mô hình livestream tương tác để hỗ trợ nhân dân.

Đây không chỉ là bước chuyển đổi số đơn thuần mà là cách lực lượng công an tiếp cận gần hơn với cộng đồng, lắng nghe và giải quyết kịp thời từng phản ánh của người dân ngay khi vụ việc đang diễn ra.

Video do Công an xã Bố Trạch xây dựng bằng ứng dụng AI được người dân hưởng ứng, lan toả mạnh mẽ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã chia sẻ về động lực đổi mới, hiệu quả bước đầu và định hướng sắp tới của những mô hình này.

. Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá ra sao về hiệu quả của những mô hình, cách làm mới này trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự?

+ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị: Trước hết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần chủ động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm" của lực lượng công an cơ sở.

Đây không phải là những sáng kiến tự phát đơn lẻ mà là kết quả cụ thể từ sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh trong thời gian qua thông qua phong trào thi đua “Đột phá sáng tạo, hiến kế tài năng”.

Phong trào này đã được lan tỏa rộng khắp, tập trung vào ba nhóm nội dung cốt lõi gồm: xây dựng công cụ ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; đề xuất mô hình đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân; hiến kế giải pháp đột phá hoàn thành các chỉ tiêu Đề án 06.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá rất cao tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng công an cơ sở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhờ chủ trương đúng đắn đó, chuyển đổi số đã thực sự trở thành “văn hóa thực thi” trong từng cán bộ, chiến sĩ.

“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với các mô hình tiêu biểu như livestream giải đáp thủ tục hành chính của Công an xã Minh Hóa hay mô hình chú Công an xã Bố Trạch AI của Công an xã Bố Trạch. Đây là những minh chứng sống động cho mục tiêu nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.

Cụ thể, Ban Giám đốc nhìn nhận giá trị của các sáng kiến này trên ba khía cạnh tích cực:

Thứ nhất, về tính hiệu quả và lan tỏa: các đơn vị đã thay đổi tư duy từ tuyên truyền "khô cứng" sang các hình thức "mềm hóa" bằng video ngắn, AI, livestream. Cách làm này giúp quy định pháp luật trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ. Sự hưởng ứng, chia sẻ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả này.

Đại uý Hoàng Thái Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Bố Trạch tìm hiểu, hỗ trợ cán bộ xây dựng video tuyên truyền đến nhân dân. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thứ hai, về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ": việc tận dụng công nghệ để tương tác, giải đáp thắc mắc cho người dân (kể cả ngoài giờ hành chính) cho thấy lực lượng Công an đang ngày càng gần dân, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời, giúp giảm bớt chi phí và thời gian đi lại cho bà con.

Thứ ba, về khả năng bắt kịp xu thế chuyển đổi số: những việc làm này khẳng định lực lượng Công an Quảng Trị không đứng ngoài cuộc cách mạng 4.0. Biến công nghệ thành công cụ sắc bén để cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tội phạm (như tuyên truyền cảnh báo lừa đảo) một cách hiện đại và hiệu quả.

. Trước những kết quả khả quan trên, để các mô hình tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Trị dự kiến mở rộng và tổ chức thực hiện đồng bộ như thế nào trong thời gian tới?

+ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là "chìa khóa" để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh thể hiện sự quyết tâm cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa các mô hình điểm này trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Chúng tôi không dừng lại ở việc "khuyến khích" mà sẽ nâng tầm thành yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với lộ trình bài bản, đồng bộ như sau:

Thứ nhất, chuẩn hóa quy trình và thống nhất về nhận thức: Ban Giám đốc sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả của mô hình "Livestream" và "Công an AI".

Từ đó, xây dựng và ban hành bộ "Cẩm nang hướng dẫn tuyên truyền số" áp dụng lực lượng công an cơ sở. Mục tiêu là để đảm bảo mọi sản phẩm truyền thông (video, bài viết, nội dung livestream) khi đến tay người dân đều phải chuẩn mực về pháp lý, thống nhất về nội dung và chuyên nghiệp về hình thức. Tránh tình trạng làm tự phát, thiếu kiểm soát gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực "thực chiến": Xác định yếu tố con người là trung tâm của chuyển đổi số. Công an tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo phương châm "cầm tay chỉ việc".

Công an tỉnh Quảng Trị sẽ không dạy lý thuyết suông mà tập trung hướng dẫn cán bộ chiến sĩ kỹ năng sử dụng các công cụ AI, kỹ năng biên tập video trên điện thoại, kỹ năng tương tác trên không gian mạng.

Mục tiêu là xây dựng tại mỗi Công an xã, phường đều có ít nhất một cán bộ là "hạt nhân số" – vừa giỏi nghiệp vụ, vừa thạo công nghệ để trực tiếp vận hành các mô hình này. Trong đó đẩy mạnh việc sáng tạo nội dung trên không gian số để bắt kịp xu thế.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung: Để giảm tải áp lực cho công an cơ sở, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng Kho dữ liệu truyền thông dùng chung. Các nội dung như: Kịch bản cảnh báo lừa đảo, bộ câu hỏi - đáp thủ tục hành chính thường gặp, các infographic tuyên truyền... sẽ được biên tập từ cấp tỉnh và chia sẻ về cơ sở.

Công an xã, phường chỉ cần khai thác và "địa phương hóa" các nội dung này cho phù hợp với đặc thù địa bàn mình, giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Công an xã Minh Hoá thực hiện livestream giải đáp thủ tục hành chính cho bà con nhân dân.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thứ tư, để kịp thời tạo động lực qua thi đua, khen thưởng: Ban Giám đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đột phá sáng tạo, hiến kế tài năng” lên một tầm cao mới. Đưa chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền và cải cách hành chính vào tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm.

Có cơ chế khen thưởng đột xuất, xứng đáng cho những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân ghi nhận. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường mà ở đó, sự đổi mới sáng tạo được cổ vũ và bảo vệ.

Với phương châm "Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc", Ban Giám đốc Công an tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, sát sao để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống, giúp lực lượng Công an ngày càng "Nhanh hơn - Hiệu quả hơn - Gần dân hơn", góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

. Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm!