'Chú Công an xã AI' lên mạng tuyên truyền được người dân hào hứng đón nhận 29/11/2025 15:39

(PLO)- Nhiều video tuyên truyền được công an xã Bố Trạch sử dụng Al để tạo dựng, thể hiện bằng hình ảnh hoạt hình gần gũi, dễ thương, được người dân hưởng ứng.

Ngắn gọn, dễ hiểu, ấn tượng sâu

Vừa uống trà, vừa lướt mạng xã hội, anh Lê Văn Dương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) thích thú với những video do Công an xã Bố Trạch tạo ra để tuyên truyền đến bà con về những nội dung nóng theo ngày.

“Bà con nhân dân khi cần hãy liên hệ đến chúng tôi nhé; không được tin lời người lạ trên mạng nha bà con; không được dùng kích điện để bắt cá nha, vi phạm pháp luật đấy”, đó là những nội dung mà người dân xã Bố Trạch nói chung và người tham gia không gian mạng nói riêng liên tục được cập nhật.

Người dân thích thú khi xem những video cảnh báo do Công an xã Bố Trạch tạo ra.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Anh Dương vui vẻ cho biết, những video mà công an xã tạo ra rất hấp dẫn, ấn tượng với người dùng mạng xã hội hiện nay.

“Không chỉ đẹp mà còn rất dễ hiểu nha chú. Giờ công nghệ phát triển, phải như này mới tiếp cận nhanh đến người dân chúng tôi được”, anh Dương cười nói.

Ngồi cạnh bàn luận về các nội dung chống lừa đảo trên không gian mạng, anh Nguyễn Đình Quyền cũng tấm tắc khen ngợi, ưng ý với các nội dung được công an xã tạo ra bằng các video vui nhộn, để lại sâu sắc khi xem.

Video ngắn với từng kịch bản cụ thể được cán bộ xây dựng lên. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Anh Quyền nhận định, với những người lớn tuổi cũng như giới trẻ thường xuyên tham gia mạng xã hội, có rất nhiều hấp thụ từng giây, từng phút. Với cách tiếp cận sáng tạo từ video vui, nội dung ngắn, dễ hiểu thì sẽ hấp thụ nhanh hơn và nhớ lâu hơn.

1 video chỉ 5 phút

Bất ngờ trước sự lan toả mạnh mẽ của mạng xã hội, Thượng uý Đặng Minh Vũ, Cán bộ Công an xã Bố Trạch cho biết mình cùng các cán bộ khác đã tự tìm hiểu các ứng dụng tạo video bằng AI trên điện thoại cũng như máy tính. Để từ đây, tạo ra các kịch bản, dựng video với nội dung chú công an hoạt hình, dễ thương tiếp cận người dân nhằm tuyên truyền pháp luật.

Đồng thời, cảnh báo bà con nhân dân những cái cần phải đề phòng, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng.

Lãnh đạo công an xã luôn nắm bắt, định hướng nội dung cho tổ tuyên truyền không gian mạng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Anh em công an xã xác định, nếu mình không tự thay đổi cách tiếp cận người dân trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như vũ bão thì sẽ tụt hậu so với thời đại; cũng như trước những manh nha của các nhóm lừa đảo để ngăn ngừa, đấu tranh”, Thượng úy Đặng Minh Vũ nói.

Với thời gian chưa đầy năm phút, cán bộ công an xã Bố Trạch đã sản xuất thành công một video khi áp dụng AI; từ đó, việc tuyên truyền, cảnh báo đến người dân cũng được nhanh chóng. Không còn mất nhiều thời gian, công sức như các cách tuyên truyền như trước.

Hàng trăm ngàn tài khoản mạng xã hội tiếp cận được với những video sáng tạo này.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chia sẻ về việc phát triển, xây dựng các video bằng AI tuyên truyền cho nhân dân, Thượng tá Đinh Minh Tăng, Trưởng Công an Xã Bố Trạch cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo công an xã đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tự học, ứng dụng, nâng cao kỹ năng số.

Kết quả đạt được là những video xây dựng bằng AI tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn trên không gian mạng đã tiếp cận được hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt tương tác cũng như sự chia sẻ, động viên của nhân dân.

Thượng tá Đinh Minh Tăng, Trưởng Công an Xã Bố Trạch luôn động viên cán bộ tiếp tục đẩy mạnh học hỏi công nghệ số để tiếp cận với nhiều người dân trên không gian mạng.

﻿ Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Như vậy có thể nói, lực lượng công an cơ sở đã làm chủ được công nghệ số để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân được tốt hơn”, Trưởng Công an Xã Bố Trạch khẳng định.