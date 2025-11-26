Bộ Công an hướng dẫn việc cấp thị thực điện tử Việt Nam 26/11/2025 20:53

Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Cem Solaklar hỏi: Tôi và chồng tôi dự định kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật bằng một kỳ nghỉ 2 tuần tại Việt Nam. Tôi là cư dân hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 8 năm qua, tôi đã kết hôn và hộ chiếu của tôi được gia hạn có giá trị đến năm 2030. Việc gia hạn được thể hiện dưới dạng một trang bổ sung kèm theo hộ chiếu gốc. Chồng tôi là công dân Bulgaria nên được miễn thị thực, chỉ riêng tôi thì cần có thị thực điện tử để thực hiện hành trình ý nghĩa nêu trên.

Mong được hướng dẫn hồ sơ xin thị thực điện tử đối với trường hợp của chúng tôi.

Hai trang thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam.

Bộ Công an hướng dẫn: Người nước ngoài có nhu cầu làm thủ tục đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam, đề nghị truy cập vào hai trang thông tin sau để thực hiện: https://evisa.gov.vn hoặc https://thithucdientu.gov.vn.

Trang thông tin có hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Việt rõ ràng, thuận lợi cho người nước ngoài trong việc khai đầy đủ thông tin trong tờ khai đề nghị cấp thị thực điện tử.

Về thủ tục đề nghị cấp thị thực điện tử, toàn bộ quá trình từ đề nghị cấp thị thực điện tử đến việc nhận, in thị thực điện tử đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử, việc nộp phí thị thực cũng thực hiện trực tuyến qua thanh toán điện tử.

Lưu ý: Người nước ngoài cần truy cập đúng địa chỉ trang thông tin cấp thị thực điện tử của Việt Nam.

Người nước ngoài có thể tự in thị thực điện tử thông qua hệ thống giao dịch điện tử, không phải làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế, cũng không phải qua khâu trung gian.