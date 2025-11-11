Chồng nước ngoài, vợ Việt Nam muốn đứng tên chung khi mua nhà phải làm sao? 11/11/2025 06:33

(PLO)- Chồng nước ngoài muốn cùng đứng tên trên sổ hồng với vợ Việt Nam thì phải mua ở dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho người nước ngoài.

Tôi mới cưới chồng là người Hàn Quốc. Nay chúng tôi về TP.HCM sinh sống nên muốn mua nhà và ổn định cuộc sống tại đây.

Tôi và anh ấy muốn cùng đứng tên chung trên giấy chứng nhận để cả hai có động lực gắn bó lâu dài tại Việt Nam thì có được không?

Bạn đọc My Trần

Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Việc chồng nước ngoài và vợ Việt Nam đứng tên chung (đồng sở hữu) trên sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) là hoàn toàn có thể, nhưng không áp dụng cho mọi loại nhà, đất.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023 thì Cá nhân nước ngoài (người nước ngoài) được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam; phải có giấy tờ xác nhận nhập cảnh hợp lệ (hộ chiếu còn hạn, có đóng dấu nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam); không thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 17 Luật Nhà ở, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ thông qua các hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở; nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh).

Chồng nước ngoài muốn cùng đứng tên trên sổ hồng với vợ Việt Nam thì phải mua nhà của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho người nước ngoài.

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Ngoài ra, người nước ngoài còn được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu nhà ở theo quy định trên.

Lưu ý, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có quy mô về dân số tương đương một phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 250 căn nhà.

Theo đó, chồng bạn là người nước ngoài muốn cùng đứng tên trên sổ hồng với bạn thì các bạn phải mua căn hộ chung cư thương mại hoặc nhà ở riêng lẻ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho người nước ngoài.

Hiện nay, TP.HCM có tổng số 88 dự án nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Bạn có thể tham khảo thông tin các dự án này trong bài viết dưới đây.

Trường hợp, nếu các bạn mua nhà đất không thuộc dự án nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở thì chỉ có mình bạn được quyền đứng tên trên giấy chứng nhận.